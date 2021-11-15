En çok Antalya tercih edildi

Türkiye’nin seyahat sitesi Enuygun, yılın ilk ara tatilinin gerçekleşeceği 12-21 Kasım tarihlerine ait seyahat verilerini açıkladı. Araştırmaya göre ara tatilden çok rezervasyon yaptırılan çocuk dostu oteller Antalya, Eskişehir, İstanbul’da yer alırken; en çok uçak bileti alınan iller ise İstanbul, İzmir ve Antalya oldu.

Türkiye’nin lider seyahat sitesi Enuygun,2021-2022 eğitim öğretim yılının resmi olarak 15 Kasım Pazartesi başlayan ilk ara tatiline ilişkin verilerini açıkladı. Ara tatili hafta sonu ile birleştiren ve uçakla seyahat eden tatilcilerin yüzde 25’i13 Kasım Cumartesi günü, otobüsle seyahat edenlerin ise %44’ü 12 Kasım Cuma günü yola çıkmayı tercih etti. Uçak bileti için en çok tercih edilen destinasyonlar sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Ankara oldu. Otobüs ile seyahat edenlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar ise Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya oldu.

Enuygun’un yaptığı analize göre 12- 21 Kasım tarihleri arasında en pahalı uçak bileti 27.219 TL (2 kişi) ile İstanbul – Cancun rotası için satıldı. En ucuz uçak bileti 217 TL (1 kişi) Adana-Antalya, en ucuz otobüs bileti ise 15 TL (1 kişi) Kayseri –Ürgüp güzergâhına aitti. Yılın ilk ara tatilinde en çok İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Eskişehir’deki otellere rezervasyon yapıldı. Çocuk dostu otel rezervasyonlarında ise ilk sırada Antalya yer aldı. Antalya’yı sırasıyla Eskişehir, İstanbul, Ankara ve Nevşehir gibi destinasyonlar takip etti. Çocuk dostu otel rezervasyonlarında en ucuz konaklama ücreti 149 TL (1 çocuk-1 yetişkin, tek gece) ile Aydın’da, en pahalı konaklama ücreti ise 7.454 TL (2 çocuk-2 yetişkin, 2 gece) ile Antalya’da gerçekleşti.

WingieEnuygunGroup Hakkında

WingieEnuygunGroup, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan, dijital düşünen ve kullanıcılarına en kusursuz deneyimi sunmak için çalışan seyahat odaklı bir teknoloji şirketidir. WingieEnuygunGroup, her ay en uygun seçeneklerle buluşturduğu 20 milyonun üzerinde ziyaretçisi ile Türkiye’de seyahat sektörünün online dönüşümüne yön veriyor. Hizmet verdiği alanlar arasında uçak bileti, otel, otobüs bileti, araç kiralama, kredi ve sigorta yer alıyor. 7 milyonun üzerinde uygulama indirme ve son 3 yılda 15 milyondan fazla gerçekleşen bilet satışı ile seyahat sektöründe öncü olma özelliğini taşıyan Enuygun; 2028’e kadar dünyanın en büyük 5 online seyahat şirketi arasına girme vizyonuna paralel olarak, global markası Wingie ile 5 dilde hizmet sunuyor.