En Eğlenceli Hizmetleri Bir Arada Sunan Ayvalık Tatil Fırsatları 

Cunda, Sarımsaklı, Badavut, Küçükköy ve Çamlık beldeleri, unutulmaz tatiller geçirebileceğiniz en popüler noktalar arasında yer almakta ve balayı çiftlerinden çocuklu ailelere kadar farklı beklentilere sahip tüm konuklar buralarda yer alan otellerden memnun ayrılmaktadır. Siz de bu yıl tercihinizi Balıkesir’den yana yapabilir, Ayvalık tatil fırsatları arasından en uygun ve konforlu seçeneği yakalayabilirsiniz.

En Konforlu Denize Sıfır Ayvalık Tatili Washington Otel Ayvalık

Washington Otel Ayvalık tatil tercihi Ayvalık’tan yana olanlar için birbirinden eğlenceli ve konforlu hizmet seçenekleri ile öne çıkmaktadır. Keyifli bir yaz tatilinin yanı sıra sağlığınıza da katkıda bulunacağınız tesisin 2 adet plajı bulunmaktadır. Birinci plaj Sarımsaklı’da yer alırken, Tuzla Plajı’nda konukları çamur terapi havuzu beklemektedir. Plaj alternatifleri ile sınırlı kalmayan serinleme deneyimi, olimpik havuz, çocuk havuzu, garden havuz ve 3 adet kaydıraklı havuzda devam etmektedir. Konuklarına şık ve konforlu 220 odasında konaklama hizmeti veren Washington Otel Ayvalık, yarım pansiyon ve her şey dahil konsept seçenekleri sunmaktadır. Su ve kara sporları yönünden de zengin seçeneklere sahip tesiste, balayı, ikinci bahar, doğum günü, evlilik yıldönümü için özel konaklama hizmetleri de bulunmaktadır.

Ayvalık’ta Lüks Bir Tatil Deneyimi: D-Resort Murat Reis Ayvalık

Uçsuz bucaksız bir orman ve masmavi bir denizin arasında konumlanan D-Resort Murat Reis Ayvalık, şık dekorasyonlu oda ve bungalovları ile öne çıkmaktadır. Köpek dostu bungalov seçeneği oldukça ilgi gören tesisin toplam 91 odası bulunmakta olup, misafirler oda kahvaltı konseptinde ağırlanmaktadır. Denize sıfır konumda yer alan D-Resort Murat Reis Ayvalık, özel plajı ve 1 adet açık yüzme havuzu ile sıcak yaz günlerini en konforlu şekilde geçirmenize olanak sunarken, SPA merkezinde hamam, sauna, masaj, terapi çeşitleri ve bakım kürleri konuklarını beklemektedir. Özel gezi teknesi, dalış turları, motorlu – motorsuz su sporları gibi pek çok aktivite olanağı sunan otel, 12 yaş ve üzeri konuklara hizmet vermekte olup, balayı çiftlerinin de bölgedeki ilk tercihleri arasında yer almaktadır.

Cunda’nın Eşsiz Doğasında Kusursuz Bir Tatil İçin Ortunç Hotel

Ayvalık’ın en popüler tatil noktalarından Cunda’da hayranlık uyandıracak kadar bakir bir doğanın içerisinde hizmet veren Ortunç Hotel, sizi yılın tüm stresini geride bırakacağınız bir konaklama deneyimine davet etmektedir. Oda kahvaltı konseptinde hizmet veren tesis, sade ve şık tasarımı ile konfor sağlayan 40 odaya sahiptir. Denize sıfır konumda, Cunda’nın huzur veren atmosferinde en güzel günlerinizi geçirmeniz için özel plaj bulunmaktadır. Zeytin hasadından tekne turuna birbirinden özel aktivitelerle doğada vakit geçirmeniz için özel organizasyonlara ev sahipliği yapan Ortunç Hotel, SPA merkezinde ise farklı masaj seçenekleri, sauna, jakuzi, dinlenme alanları ve buhar odası sizleri beklemektedir. Güne bol oksijen ve eşsiz bir deniz manzarası eşliğinde başlamak isterseniz, Ortunç Hotel’i mutlaka incelemeniz önerilmektedir.

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