En iyi otel zirvesini Kayseri aldı

Dünyanın en kaliteli otellerini bünyesinde barındıran ve sektör liderlerinden olan Radisson Hotels zincirine bağlı oteller arasında müthiş bir başarı yakalayan Radisson Blu Hotel Kayseri, son 3 yıldır diğer rezervasyon platformlarında ve online değerlendirme sitelerinde ilk 3’teki yerini sağlamlaştırırken, Booking.com sitesinde zirveye yerleşmeyi başardı.

Radisson Blu Hotel Kayseri’nin ardından, ikinci sırada 9,3 puanla Radisson Blu Hotel Mannheim oldu ve ardından Radisson Blu Hotel Kaliningrad ve Radisson Collection Hotel Tsinandali Estate Geaorgia otelleri takip etti.

Büyük gurur duyuyoruz

Son 3 yıldır dünya çapında yakaladıkları başarıdan büyük gurur duyduklarını anlatan Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, “Artaş Grubumuzun 40 yılı aşkın otelcilik tecrübesi ve ekibimizle, konuklarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Misafirlerimizin gösterdiği teveccüh, grubumuz için büyük gurur kaynağıdır” dedi.

Dünyanın diğer metropollerindeki otelleri geride bırakarak büyük bir başarıya imza attıklarını kaydeden Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Menderes Karaküçük, “Otel olarak, Türk misafirperverliği eşliğindeki kaliteden ödün vermeyen yönetim anlayışımız ile konuklarımızın takdirlerini topluyoruz. Kayserimizin adını, dünya devler liginde duyurduğumuz için de ayrıca sevinçliyiz. Bu başarıda tarihi, doğası, kültürü ve kayak merkezi ile yeni yeni keşfedilmeye başlayan Kayseri’nin katkısı büyüktür. Gurur duyduğumuz başarılarımızda, bugüne kadar emeği olan herkese teşekkür ediyor ve daha nice başarılara ulaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Radisson Blu Hotel Kayseri, kentin markalaşmasında etkin rol üstleniyor

Kayserili işadamı Süleyman Çetinsaya’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Doruk Turizm İnşaat, Turizm ve Yatırım A.Ş. tarafından 2014 yılının Eylül ayında hizmete açılan Radisson Blu Hotel Kayseri, kentin turizmde markalaşmasında etkin bir rol üstleniyor. Kayseri’nin en yüksek binasına ve akıllı bina sistemine sahip olan otelin 20 katında, 243 oda ve 1 Presidential suite bulunuyor. Aynı zamanda şehrin önemli kongre ve toplantı merkezi olarak konumlanan otelde, 800 metrekarelik balo salonu ve 8 adet farklı büyüklükte toplantı salonu yer alıyor. Lounge ve 2 ayrı şık restoranı ile Kayseri’nin en revaçta mekanı olan otel, City Club’ı ile de üyelerine eşsiz bir spor ve spa hizmeti sunmayı sürdürüyor.

Anadolu’nun incisi kadim şehir Kayseri, 6 bin yıllık tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, Yılkı atları denilen doğada vahşi olarak yaşayan at sürüleri, Kapuzbaşı Şelalesi ve Erciyes Kayak Merkezi ile zengin bir potansiyele sahiptir. Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın sayılı kayak merkezleri arasındadır. Kayak severler ve yabancı tur operatörleri tarafından yoğun ilgi gören Erciyes Kayak Merkezi, Rusya, Ukrayna, Polonya, Ortadoğu ve Belaruslu tur operatörleri tarafından seyahat kapsamına alınmıştır.