Engelli Turizmi Neden Önemli?

Yılmaz Parlar yazıyor...Engelli turizminin gelişmeye devam etmesinin garantisi, turizm hizmetlerinin ihtiyaca göre evrensel bir tasarım benimsemesidir. Erişilebilirlik aynı zamanda dünyanın yaşlanan nüfusunun haklarını gerçekleştirmenin önemli bir yönüdür. Yaşlandıkça, kalıcı veya geçici sakatlık olasılığımız artar . Bu nedenle, erişilebilirliğe odaklanmak, toplumun büyümesine yaşlılığa kadar tam olarak katılabilmemizi sağlayabilir. Ek olarak, erişilebilirlik hamile kadınlara ve geçici olarak hareketsiz bırakılmış kişilere de fayda sağlar.

Erişilebilir Turizm

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünya nüfusunun %15'i (1 milyar insan) bir çeşit engelli yaşıyor. Herkesin turizm tesislerine, ürünlerine ve hizmetlerine erişilebilirliği, sorumlu ve sürdürülebilir turizm politikasının merkezi bir parçası olmalıdır. Erişilebilirlik sadece insan hakları ile ilgili değildir. Destinasyonlar ve şirketler için tüm ziyaretçileri kucaklamak ve gelirlerini artırmak için bir iş fırsatıdır.

Global Kapsayıcı Turizm Üssü

5 engel grubu adına ve yararına kurulmuş uluslararası üye ağına sahip uluslararası bir kuruluş olan GEV Global Engelliler Vakfı ve UMT Seyahat Turizm Tic. Ltd.Şti düzenledikleri Basın toplantısında Global Kapsayıcı Turizm mutabakatına imza atdılar.

GEV Global Engelliler Vakfı Kurucu Başkan Necdet Öztürk ve UMT Seyahat Turizm Tic. Ltd.Şti Firma Sahibi Ümit Besiri tarafından gerçekleştirilen imza tören sonrasında yapılan bilgilendirmede; GEV Global Engelliler Vakfı & UMT Sağlık Turizm, bir dizi eylem yoluyla turizmde erişilebilirliği artırmaya ve Global Kapsayıcı Turizmi geliştirmeye kararlı olduklarını açıkladılar.

Kapsayıcı Turizm ile 650 Milyon geceleme ile sağlık kurum ve kuruluşlarına, turizm hizmeti veren kuruluşlara, ulaşım ve iletişim hizmeti veren kuruluşlara ve tüm ürün ve hizmet servisi veren kuruluşlara yeni, büyük ve sürekli memnuniyet ve kazanç sağlayacaklarını aktardılar.

Kurucu Başkan Necdet Öztürk, GEV Global Engelliler Vakfı’nın; BM Engelli Hakları Sözleşmesi, T.C. 5378 Engelliler Kanunu ve Vakfı Resmi Senedi usul ve esasları kapsamında, Engelliliğin Önlenmesi (Toplumsal Farkındalık), Engellerin Kaldırılması (GEV571 Yapı ve Çevre Standartları), Engellilerin Topluma Kazandırılması şeklinde 3 ana hedefi olduğunu söyledi.

Kapsayıcı Turzim “Seyahat Hakkı”

Necdet Öztürk, “Kapsayıcı turizm, herkesin turizm deneyimlerinden zevk almasını kolaylaştırmakla ilgilidir. Turizmi daha erişilebilir kılmak sadece sosyal bir sorumluluk değildir, aynı zamanda Dünya'da turizmin rekabet gücünü artırabileceğinden erişilebilirliği geliştirmek için zorlayıcı bir iş gerekçesi de vardır.” dedi

Tic. Ltd.Şti Firma Sahibi Ümit Besiri Global Kapsayıcı Turizm Kapsamında Sağlık Turizm, Engelli Turizmi, Medikal Turizmi, Termal Turizmi gibi turizm türevlerini dahil edecekleri bilgileri paylaştı.

İletişim Direktörü Betül Çolpan Kuru’dan aldığımız bilgilerle birlikde

GEV & UMT GITH Ortak Çalışma Ekibi olarak ; GEV Global Kapsayıcı Turizm Direktörü Ceyhun Kostak, GEV Sağlık Turizmi Koordinatörü Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan,

GEV Yönetim Kurulu Üyesi & Standartlar Direktörü Mim. Zuhal H. Kutalmış,

GEV Proje Geliştirme Mim.Tülay Arıcı, GEV Global Kapsayıcı Turizm Komisyon ÜyesiOya Demirel,GEV Global Kapsayıcı Turizm Komisyon Üyesi Psikolog Betül Çolpan Kuru, GEV Global Kapsayıcı Turizm Komisyon Üyesi Opr. Dr. Haluk Özsaraç, GEV Global Kapsayıcı Turizm Komisyon Üyesi Metin Parça, GEV & UMT Kurumsal Koordinasyon Sorumlusu Mustafa Pehlivan, GEV Global Kapsayıcı Turizm Komisyon Üyesi10. Volkan Baki, GEV Global Kapsayıcı Turizm Komisyon Üyesi Ayla Çağlar Olgun, UMT Sağlık Uzmanı Şule Toklu, UMT Genel Müdür Yardımcısı

Gürman Gilan, UMT Avrupa Bölge Sorumlusu Seden Kantarlı Aslan,

UMT Proje Müdürü Salar Rahimi, UMT Ortadoğu Bölge Müdürü

Perihan Aydemir , Umt Avukat Çiğdem Bozdemir gibi isimleri açıkladı.

Dünya sağlık Örgütü, Engelli kuruluşları ve sivil Toplum Kuruluşlarından , Yeni sağlık ve sıhhi protokollere uyum sağlamalarına yardımcı olmak için turizm değer zincirindeki farklı paydaşlara yönelik bir dizi temel tavsiye geliştirdi. Bunlardan Konaklama ve Yolcu taşımacılığında bazı maddeler Şöyle;

Toplu Taşıma

Engelli müşterileri yeni kurallar hakkında gerektiği gibi bilgilendirebilmek için çalışanlara beceri kazandırmak.

Kimsenin güvenliğini tehlikeye atmadan engelliler, yaşlılar, hamile kadınlar ve diğerleri için ayrılmış/öncelikli erişim koltukları bulundurun.

Engelli yolcular/erişim gereksinimleri için havaalanlarında/istasyonlarda yeni protokoller ayarlayın. İnsan teması potansiyeli olan tüm alanların rutin sanitasyon ve dezenfeksiyonunu sağlayın.

Ulaşım tesislerine erişime yardım sağlamak için kullanılan hareketlilik ekipmanını düzenli olarak dezenfekte edin.

Risklere ve engellere maruz kalmayı azaltmak için müşterilere mümkünse doğrudan seyahat satın almalarını tavsiye edin.

Konaklama, Bar - Restoranlar

Ön büroları tamamen erişilebilir hale getirin; tüm kullanıcıların rahat ve normal bir şekilde check-in yapabilmesi için tezgah yüksekliklerini, seperatörlerin konumlarını, tabelaları ayarlayın, manyetik döngüler kurun, misafir koltukları sağlayın.

Erişilebilir web sayfaları/Uygulamalar, anahtar kart sistemleri, QR kodlu hizmet katalogları/menüleri ve temassız el kurutma makineleri aracılığıyla otomatik check-in/out işlemlerini başlatın.

Tüm kullanıcıların güvenli bir şekilde hareket edebilmeleri için servis masaları arasında fiziksel mesafeler sağlayın.

Kaldırım ve patikaları, engelliler ve diğer tüm vatandaşlar tarafından kullanılmasına izin vermeyecek ölçüde bar ve restoran mobilyalarıyla kapatmaktan kaçının.

Erişilebilir tuvaletlerin kullanımını ihtiyacı olanlar ile sınırlandırın ve her kullanımdan sonra dezenfekte edin.

Mühürlü çatal bıçak takımlarının ve/veya tek kullanımlık ekipmanların engelli ve yaşlı müşteriler tarafından bireysel kullanımını garanti etmek; personel, istenirse yardım sağlayabilir.

Güvenlik konusunda engelli müşterilere sorunsuz bir hizmet deneyimi sağlamak için personeli eğitin.

Tüm müşteri hizmetleri alanlarının, ekipmanlarının ve yüzeylerin düzenli olarak derinlemesine temizlenmesini sağlayın.

Turizm Yerindeki Aktiviteler

Müzelerdeki engelli ziyaretçiler için protokolleri uyarlayın, çünkü her şeye tek başına uyan katı sıraya alma, taşıma kapasitesi talimatları ve güvenlik sistemleri tüm ziyaretçiler için iyi çalışmaz.

Anıtlar, sinemalar, tiyatrolar ve konser salonlarında yeni taşıma kapasitesi kurallarına karar verirken engelli ziyaretçiler için ayrılan koltuk oranlarına dikkat edin.

Doğal ortamlarda erişilebilirlik özelliklerini “kapatmaktan” kaçının ve herkes için güvenliği sağlayın.

Eğlence parkları, spor ve fitness tesislerinde olası riskleri göz önünde bulundurun ve sık sık kullanılan ekipmanlar için sıhhi talimatları izleyin.

Yüzme havuzlarındaki/plajlardaki erişilebilirlik ekipmanlarını çalışır durumda ve uygun şekilde dezenfekte edilmiş halde tutun.

Seyahat rehberlerinin seyahat programlarını/rotalarını uyarlamasını sağlayın ve ekipman kullanırken engelli ve yaşlıların grup boyutlarını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak bilgi sağlayın.



