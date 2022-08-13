Enuygun'dan Seyahatsever Projesi'yle gezecek gençlere 5 rota önerisi

Enuygun.com, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Seyahatsever Projesi kapsamında gençlere 5 rota önerisi hazırladı.

Enuygun'dan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezmeleri ve tanımaları amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında gençlerin KYK yurtlarında ücretsiz kalabildiği anımsatıldı.

Gençlerin sadece ulaşım ve yeme-içmeye bütçe ayırarak Türkiye'yi gezebileceği kaydedilen açıklamada, proje ile seyahate çıkacaklar için 5 rota önerisi hazırlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, gençler için önerilen rotalar arasında başı Kapadokya çekiyor. Türkiye'de gezilecek yerler listesinin ilk sıralarında yer alan ve birçok farklı kültürün izlerini taşıyan Kapadokya, tarihi yapıları ve benzersiz atmosferiyle gençlerin dolu dolu birkaç gün geçirebileceği rotalar arasında yer alıyor.

Göreme başta olmak üzere Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Üç Güzeller, Derinkuyu Yeraltı Şehri ve Ürgüp'ün mutlaka görülmesi öneriliyor.

Antalya ise denizi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ve gençlerin keyifle tatil yapabileceği rotalar arasında öneriliyor. Özellikle Antalya'ya deniz, kum ve güneş tatili yapmak için gidenler Damlataş, Lara Halk, İnciraltı, Olimpos ve Konyaaltı plajlarını tercih edebilir.

Kentin tarihi dokusunu ve güzelliklerini yakından tanımak isteyen gençlere Aspendos Antik Tiyatrosu, Damlataş Mağarası, Alanya Kalesi, Antalya Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, Köprülü Kanyon Milli Parkı ve Alanya Kalesi öneriliyor.

- Öğrenci kenti Eskişehir

Öneriler rotalar arasında gelen Eskişehir de öğrenci kenti olarak biliniyor. Gençlerin keyifle gezebileceği ve kolayca sosyalleşebileceği şehirler arasında yer alan Eskişehir'de Odunpazarı, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Porsuk Çayı, Sazova Parkı, Odunpazarı Modern Müze ve Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi mutlaka görülmesi gereken seçenekler arasında.

Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti misafir eden İzmir'de KYK yurtları şehir merkezi, Çeşme ve Urla ilçelerinde bulunuyor. Bu kentte Alsancak Sevgi Yolu, Kordon, Bostanlı Sahili, İzmir Saat Kulesi ve Tarihi Asansör merkezde konaklayanların gezmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Deniz tatili içinse Urla ve Çeşme'deki yurtlarda konaklama imkanı mevcut.

Rota önerileri arasında bulunan Muğla'da merkez ile Fethiye, Ortaca ve Milas ilçelerinde KYK yurdu yer alıyor. Milas'ta kalacak gençlere Milas ile Bodrum'u keşfetmeleri öneriliyor.

Milas'ta Beçin Kalesi, Hekatomnos Anıt Mezarı ve Baltalı Kapı; Bodrum'da Yalıkavak Halk Plajı, Gümüşlük Sahili, Akyarlar Plajı ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ile Zeki Müren Evi ziyaret edilebilecek noktalar arasında bulunuyor.

Fethiye'de kalacak gençlere Ölüdeniz Plajı, Babadağ, Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu; Ortaca'da ise caretta carettalar ile yüzülebilecek İztuzu Plajı öneriliyor.

Peki bu proje kapsamında gençler nereleri gezebilir?

Kapadokya

ENUYGUN.COM’un gençlere ilk önerisi Kapadokya. Türkiye’de gezilecek yerler listesinin ilk sıralarında yer alan Kapadokya birçok farklı kültürün izlerini taşıyor. Tarihi yapıları ve benzersiz atmosferiyle burası gençlerin dolu dolu birkaç gün geçirebileceği rotalardan. Proje kapsamında Kapadokya’daki yurtlarda kalmayı tercih eden gençler Göreme başta olmak üzere Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Üç Güzeller, Derinkuyu Yeraltı Şehri ve Ürgüp’ü mutlaka görmeli. Siz de Kapadokya otobüs bileti alarak Seyahatsever Projesi kapsamında uygun fiyatlı bir tatile doğru yola çıkabilirsiniz.

Antalya

Denizi, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Antalya, gençlerin keyifle tatil yapabileceği şehirlerimizden. Yüzölçümü büyük bir şehir olduğu için Antalya’nın tamamını 3 günde keşfetmek bir hayli zor olsa da gençler bu şehirde keyifle gezebilecekleri yerler bulmakta hiç zorlanmayacak. Özellikle Antalya’ya deniz-kum-güneş tatili yapmak için gidenler denize girmek için Damlataş, Lara Halk, İnciraltı, Olimpos ve Konyaaltı plajlarını tercih edebilir.

Antalya’nın tarihi dokusunu ve güzelliklerini yakından tanımak isteyen gençlerin mutlaka görmesi gereken yerler ise şöyle, Aspendos Antik Tiyatrosu, Damlataş Mağarası, Alanya Kalesi, Antalya Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, Köprülü Kanyon Milli Parkı ve Alanya Kalesi.

Şehirde yurtların çoğu Alanya ve Antalya merkezde yer alıyor. Alanya otobüs bileti ile farklı deneyimlerle dolu bir yolculuğa çıkmak mümkün.

Eskişehir

Bir öğrenci kenti olan Eskişehir de gençlerin keyifle gezebileceği ve kolayca sosyalleşebileceği şehirlerimizden olmasıyla ENUYGUN.COM’un listesinde yerini aldı. Rotadaki KYK yurtlarının tamamı merkezde. Yani gençler Seyahatsever Projesi kapsamında merkezde kalarak şehrin cazibe noktalarını kolayca keşfedebilirler.

Eskişehir’de gezilmesi gereken ilk yer Osmanlı Dönemi’ndeki sivil mimari anlayışının örneklerinin görülebileceği Odunpazarı. Kurşunlu Camii ve Külliyesi, iki tarafı kafelerle dolu Porsuk Çayı, Disneyland’in Eskişehir şubesi olarak tanımlanan Sazova Parkı, Odunpazarı Modern Müze ve Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi mutlaka görülmesi gereken diğer seçenekler arasında yer alıyor. Eskişehir otobüs bileti alarak bu güzel şehirde Seyahatsever Projesi ile uygun fiyatlı bir tatil yapılabilir.

İzmir

Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti misafir eden İzmir’de KYK yurtları şehir merkezi, Çeşme ve Urla ilçelerinde bulunuyor. Merkezdeki yurtlarda kalan kişiler eğer bir arkadaş grubuyla şehre gidiyorlarsa şehrin dört bir yanını keşfetmek için araç kiralama hizmetinden yararlanabilirler. Alsancak Sevgi Yolu, Kordon, Bostanlı Sahili, İzmir Saat Kulesi ve Tarihi Asansör merkezde konaklayanların gezmesi gereken noktalar.

Denize tatili için İzmir’i tercih eden gençler Çeşme’deki yurtlarda konaklama şansı bulabiliyor. Ülkemizin en güzel plajlarından Ilıca Plajı’na sahip Çeşme’de yapılabilecek çok sayıda aktivite var. Özellikle seyahat esnasında mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Alaçatı geliyor.

Urla ise İzmir’de yurtların konumlandığı bir diğer nokta. Deniz tatili için de Urla da tercih edilebilir. Enuygun.com’un ilçedeki plaj önerisiyse Demircili Halk Plajı.

Muğla

Ege ve Akdeniz’in birleştiği büyüleyici tatil cenneti Muğla da ENUYGUN.COM’un hazırladığı gençlere yönelik rotalar listesinde yer verdiği şehirlerden. Rotada KYK yurtları Muğla merkezi, Fethiye, Ortaca ve Milas ilçelerinde.

Ülkemizin tatil cenneti Bodrum’u merak edenler Seyahatsever Projesi kapsamında Milas ilçesinde kalarak Bodrum’u keşfedebilir. Milas ile Bodrum arası ortalama 45 dakikalık bir sürüş mesafesinde. Milas’taki yurtlarda kalmayı planlayan gençler öncelikle Milas’ı keşfetmeli ve Beçin Kalesi, Hekatomnos Anıt Mezarı ve Baltalı Kapı gibi cazibe noktalarını görmeli. Bodrum’da Yalıkavak Halk Plajı, Gümüşlük Sahili, Akyarlar Plajı ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ile Zeki Müren Evi ziyaret edilebilir.

Fethiye’deki yurtlarda konaklayacak gençler Ölüdeniz Plajı’ndan denize girme ayrıcalığını yaşamalı ve Babadağ, Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu gibi noktaları ziyaret etmeli. Fethiye otobüs bileti alarak gençler dünyanın en güzel plajlarından birini görmek için yola çıkabilirler.

Ortaca’daki yurtlar ise Caretta Caretta’lar ile yüzülebilecek İztuzu Plajı’na ortalama 1 saat 15 dakikalık uzaklıkta. Bu özel deneyimi yaşamak isteyenler Seyahatsever Projesi kapsamında arkadaş grupları ile gezecekler ise araç kiralama seçeneğini değerlendirebilir.