Eresin'de yeni atamalar yapıldı

Konaklama sektörünün önemli markalarından Eresin Hotels zincirinde yeni atamalar yapıldı. Sektörün tecrübeli iki ismi Aysun Özkara ve Semih Altun, Eresin Hotels’de üst düzey görevlere getirildi. Semih Altun, Eresin Hotels Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Aysun Özkara ise Eresin Hotels Grup İnsan Kaynakları Direktörü olarak görevlendirildi.

Altun, Cornell’de eğitim aldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Semih Altun, daha sonra dünyaca ünlü eğitim kurumu Cornell University’de gelir yönetimi eğitimi aldı. Hilton Hotels Group tarafından verilen ‘Otel Müdürlüğü Eğitimi’ni de başarıyla tamamlayan Altun, Golden Key Hotels, Hilton Hotels Group,Elite World Hotels, InterContinental Hotels Group, Rotana Hotel Management, Jumeriah Hotels Dubai gibi ünlü zincir otellerde üst düzey görevlerde bulundu.

Özkara’dan çarpıcı kariyer

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Aysun Özkara ise

daha önce Ofton Turizm Grubu’na bağlı Elysium ve Doubletree by Hilton Piyalepaşa markalarının Grup İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Özkara’nın kariyer yolculuğunda Golden Age Hotels Grup İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Elite World Hotels Grup İnsan Kaynakları Müdürlüğü, The Marmara Collection Kıdemli İnsan Kaynakları Yöneticiliği, Lazzoni Hotel İstanbul ve Ramada Plaza İstanbul Asia Airport otellerinde İnsan Kaynakları Yöneticiliği de yer alıyor.