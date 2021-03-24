Erken rezervasyona özel indirim

Dünya standartlarında sunduğu konforlu konaklamanın yanı sıra, deniz ve doğa ile iç içe olan huzurlu atmosferi, executive şeflerin ellerinden çıkan lezzetleri ile Elite World Marmaris Hotel, misafirlerine unutulmaz bir tatil sunuyor. Tatilinde hem sakinlik hem de rahatlık arayan 14 yaş üstündeki yetişkin misafirlerini ağırlayan Elite World Marmaris Hotel; deluxe oda konaklama, her şey dahil konsepti, ücretsiz yüksek hızlı internet, hamam-sauna hizmetlerinin dahil olduğu ücretsiz Fit Life Spa & Health Center konsepti ile tatil boyunca doyasıya dinlenme imkanı sağlıyor.

Her şey dahil konseptine erken rezervasyon indirimi

Deniz ve doğa manzaralı konforlu Deluxe odaları ile “Her şey dahil" konseptiyle Marmaris İçmeler’de hizmet veren Elite World Marmaris Hotel; 5 Nisan tarihine rezervasyon yaptıranlara özel bir indirim imkanı tanıyor.

FIT & LIFE konsepti ile açık yüzme havuzu, Osmanlı hamam kültürünü yaşatan Türk hamamında kese ve köpük masajları, sağlıklı içecekler sunan vitamin bar; misafirlere sunulan seçkin hizmetler arasında yer alıyor. Ayrıca bilardo, masa tenisi, langırt gibi aktivitelerle de misafirlerin keyifli vakit geçirmesini sağlayan Elite World Marmaris Hotel’ de plaj ve havuzda şezlong, minder, şemsiye ve havlu her şey dahil konsepti içerisinde sunuluyor.

Balayı çiftlerine özel imkanlar Elite World Marmaris’ten

Özel balayı paketi ile de genç çiftlerin rüyalar gibi bir tatil geçirmesini sağlayan Elite World Marmaris Hotel; her şey dahil konseptte deluxe odalarda konaklama, giriş günü özel balayı odası sunumu ayrıcalıkları ile meyve tabağı ve şarap ikramı, bir defaya mahsus olmak kaydıyla odaya özel kahvaltı servisi, Fit Life Spa&Health Center’da gerçekleştirilecek masajlarda yüzde 50 indirim fırsatı ve müsaitliğe göre erken giriş ve geç çıkış imkanı sağlıyor.

“5 yıldızlı en iyi üç otel arasında yer alıyor”

Mimarisi ve modern iç dekorasyonu ile bölgenin en lüks ve yeni otellerinden biri olarak dikkat çeken Elite World Marmaris Hotel 2020 yılında, dünyanın en çok kullandığı tatil sitelerinden olan Travelmyth tarafından “Marmaris’in 5 Yıldızlı En İyi Üç Oteli”, Otelz tarafından Müşteri Memnuniyet Ödülü ve Hotels.com tarafından “Loved by Guests” ödüllerine layık görüldü. Daha önce de 2016 yılında Tripadvisor tarafından Türkiye’nin en iyi 25 oteli arasında 7. sırada bulunan Elite World Marmaris Hotel, 2017 yılında ise Expedia tarafından seçilen ‘Her şey Dahil’ kategorisinde dünyanın ilk 100 oteli arasında yer aldı.