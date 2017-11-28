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Erteleme olmaz 5 bin acenta seçim bekliyor

TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem ertelemeden çok Başaran Ulusoy’un adaylıktan çekilmesinin bir oyun olduğunu söyledi.

Erteleme olmaz 5 bin acenta seçim bekliyor

 Başaran Ulusoy yönetiminin son dakika da seçimlerinin ertelendiği açıklamasına muhalefetten sert tepki geldi. Başkan adayları Firüz Bağlıkaya ve Hasan Erdem erteleme kararının geçersiz olduğunu belirterek seçimlerin yapılacağını açıkladılar.
TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem ertelemeden çok Başaran Ulusoy’un adaylıktan çekilmesinin bir oyun olduğunu belirterek, “Biz tam iki yıldır bu seçime hazırlanıyoruz. Yönetim kurulları, genel kurul yapmaya yetkili kılmış ancak ertelemeye yetkili kılmamıştır. Bu erteleme hem sebepsiz hem de yetkisiz bir şekilde çıkartılmıştır. Şuanda yönetici ve başkan olan arkadaşlar, kazanamayacaklarını bildikleri için kendilerine daha uygun bir zemin hazırlamak için böyle bir yola başvurmuşlardır” dedi
Başkan Ulusoy’un adaylıktan çekildiğini ve seçimi ertelediğini açıklamasının altında yatan başka sebepler olduğunu belirten Erdem, “Kaybettiğini anlayınca gerekçe olarak kavga ve dövüşü göstererek seçimi erteliyor. Hangi tarihe ertelediği de belli değil. Kendine uygun bir zemin hazırlayıp tekrar aday olacaktır. Aday olmayacağını açıklamasının yanı sıra seçimi ertelemesi anlamsız ve gereksizdir. Camia tekrar beni istiyor diyerek geri gelmeyi düşünüyor. Her seçimde yaptığı senaryoyu oynuyor” şeklinde konuştu.
Bu arada  Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'na yazılı dilekçeyle başvuran Hasan Erdem’in itirazını kabul eden 9. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Ahmet Duymaz, TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu’nun 2-3 Aralık 2017 tarihinde yapılmasının önünde herhangi bir engel olmadığını beyan etti ve 9. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Ahmet Duymaz “2-3 Aralık günü 90 görevli 30 sandık ve 30 mühürle oradayım” dedi.




 

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