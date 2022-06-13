Erzurum’u Keşfetmeye Davet Ediyor

Palandöken'in yamaçlarında yer alan Dedeman Palandöken Ski Lodge; misafirlerine Haziran ayı boyunca geçerli olan yüzde 15 konaklama indirimiyle Erzurum'un tarih kokan yapısını, birbirinden lezzetli yemeklerini ve daha birçok güzelliğini keşfetme imkânı sunuyor.

Dedeman Palandöken Ski Lodge, Erzurum'da tarih yolculuğuna çıkmak isteyen herkesi kültürün, lezzetin ve huzurun kalbine davet ediyor. Sunulan Dedeman kalitesinin yanı sıra lokasyonu nedeniyle de yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihlerinden olan Dedeman Palandöken Ski Lodge, Haziran sonuna kadar tüm misafirlerine yüzde 15 konaklama indirimi sunuyor.

Erzurum’da gezilecek yerler arasında; şehrin sembolü olan Çifte Minareli Medrese, anıt mezarlarının en güzel örneklerinden Üç Kümbetler, kapalı avlulu medreselerin en büyüğü Yakutiye Medresesi, Erzurum Atatürk Evi, Erzurum Kongre Binası, kırmızı rengi ve ilginç yeryüzü şekilleriyle dikkat çeken Narman Peri Bacaları, meşhur Erzurum Evleri, UNESCO tarafından Dünya Mirası'na aday gösterilen Tortum Şelalesi, gizli cennet Yedi Göller ve Doğu'nun Ayasofya'sı olarak bilinen Öşvank Kilisesi bulunuyor.

Eşsiz dağ manzarasıyla Dedeman Palandöken Ski Lodge, 66 odası, şık ve zarif tasarımlı Şömine Restaurant’ı ve tam donanımlı fitness merkezinın yanı sıra konumu, profesyonel ve özenli ekibiyle misafirlerine kusursuz bir konaklama vaat ediyor.