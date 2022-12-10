Fuarın gözdesi oldu

Bu yıl 16.sı düzenlenen ve turizm sektörünü buluşturan Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’na katılan Boyalık Beach Hotel büyük ilgi gördü. Fuar kapsamında her yıl geleneksel olarak yapılan kokteyle de sektörün önde gelen isimleri katılırken, Çeşme Belediyesi’nin bando ekibi de birbirinden güzel parçalar çalarak kokteyli renklendirdi. Konu ile ilgili basın bülteni ekte yer almaktadır. Değerlendirmenize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Bu yıl 16.sı düzenlenen ve turizm sektörünü buluşturan Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’na katılan Boyalık Beach Hotel büyük ilgi gördü. Fuar kapsamında her yıl geleneksel olarak yapılan kokteyle de sektörün önde gelen isimleri katılırken, Çeşme Belediyesi’nin bando ekibi de birbirinden güzel parçalar çalarak kokteyli renklendirdi.

Kokteyle Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Viltur Yönetim Kurulu Başkanı Nail Özkardeş ve Eşi Emel Özkardeş ile turizm sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Kokteyl sırasında stand önünde sahne sanatçılarının birbirinden güzel gösterileri de katılımcılardan alkış alırken, kokteylde turizmciler de sektörlerini ve 2023 sezonunu değerlendirme imkanı buldular.

“İlgiden memnunuz”

Fuar kapsamında özel olarak hazırladıkları standlarında turizm acenteleri, sektör temsilcileri ve paydaşları ile bir araya geldiklerini belirten Boyalık Beach Hotel Genel Müdürü Orhan Belge, katılımcıların ilgisinden memnun olduklarını belirtti. Belediye başkanlarına, kaymakamlarına ve sektör temsilcilerine kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Belge, “Geleneksel hale gelen kokteylimizde sektör temsilcilerimizi ağırlamak bizi mutlu ediyor. Çeşme, tatil için dünyanın en güzel yerlerinden biri. Bizde fuara katılım göstererek otelimizi ve Çeşme’yi daha iyi tanıtma imkânı buluyoruz. Turizm paydaşlarımızı standımızda ağırlamak bizleri onurlandırıyor. Fuar oldukça hareketli geçti. Standımıza olan ilgiden memnun kaldık. 2023 sezonunun daha iyi bir sezon olacağına inanıyoruz” dedi.