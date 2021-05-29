Gazipaşa'ya misafirler gelmeye başladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı Pegasus Havayolları’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’den gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı. TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, bu sabah Kiev’den gelen Pegasus Havayolları uçağını su takıyla karşıladı. Airbus 320 ile düzenlenen uçuşla 168 yolcu Gazipaşa-Alanya’ya geldi.

Pegasus, sezon boyunca haftada dört gün Gazipaşa ve Kiev arasında karşılıklı uçuş düzenleyecek.

TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül “Bugün Pegasus Havayolları’nın Kiev’den gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi tam olarak alarak yolcularımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz” dedi.

2021’de havayollarının planlamalarına göre bugün itibariyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na 12 havayolunun 10 ülkedeki 15 destinasyona uçuş düzenlemesi bekleniyor.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.