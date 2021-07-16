Geç kalmadınız alternatif tatil için haydi Ordu’ya gelin

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in dalga sörfü ile başlattığı Ordu’yu alternatif turizmin merkezi yapma girişimi kök salarak ilerliyor. Daha önce UNDP, Anadolu Efes ve Kültür ve Turizmi Bakanlığı’nın destekleri ile Perşembe başlatılan Gelecek Turizm’de projesi ile başlayan alternatif turizm hamlesi Başkan Hilmi Güler’in katkıları ile yeni boyutlar kazanarak ilerliyor.

Ordu’da Sörf Merkezi kurarak Karadeniz’de bir ilke imza atan Hilmi Güler ORTUR’un önderliğinde geliştirdiği yeni turizm anlayışı ile Ordu’yu yürüyüş yolları, yaylaları ve deniz sporları ile pandemi sonrasının yeni arayışlarına yanıt veriyor.

Uzun tatil nedeniyle Ege ve Akdeniz’de fiyatların çok yükselmesi ve pandemiye rağmen yoğun kalabalık nedeniyle mesafe ve maske gibi kurullara istenen ölçüde uyulmaması alternatif turizm arayışlarını artırdı.

Başkan Hilmi Güler’in önderliğinde başlatılan girişimci Deniz Toprak tarafından geliştirilen Ordu Sörf Merkezi Projesi yeni boyutlar kazanarak büyük ilgi görüyor ve Ege ve Akdeniz’e alternatif oluyor.

Karadeniz’in en güzel sahillerine sahip Perşembe’nin Efirli beldesinde açılan Ordu Sörf Merkezi’nin Ordu’ya alternatif turizmin merkezi yapacağını söyleyen Deniz Toprak, “Tatilde yürüyüş yapmak, doğal güzellikleri görmek, dalga sörfü öğrenmek isteyenleri bekliyoruz. Doğal hayat ile buluşmak isteyenleri Ordu’da başlatılan alternatif turizm hamlesi ile buluşturmaya davet ediyoruz” dedi. Ordu Sörf Merkezi hakkında bilgi almak için Mellow Turkey’in instagram heseplarından bilgi alınabileceğini belirten Deniz Toprak, “Herkesle alternatif turizm hamlesi için buluşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.