“Geleceğimiz Turizm“ paneli - TÜROFED Başkanı Ayık: - "2014 gelir, geceleme ve kişi sayısı olarak ülke turizmindeki en iyi yıldı. Bu yıl 2014'teki 40 milyon turist rakamını yeniden yakalayacağımıza inanıyorum"

ANTALYA (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, gelir, geceleme ve kişi sayısı bakımından 2014 yılının ülke turizminin en iyi yılı olduğunu belirterek, "Bu yıl 2014'teki 40 milyon turist rakamını yeniden yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Ayık, TÜROFED ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) iş birliğinde bir otelde düzenlenen "Geleceğimiz Turizm" konulu panelde, bu yılın gelecek anlamında sektörü umutlandırdığını söyledi.

2014 yılının gelir, geceleme ve kişi sayısı bakımından ülke turizminin en iyi yılı olduğunu dile getiren Ayık, "Bu yıl 2014'teki 40 milyon turist rakamını yeniden yakalayacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ayık, turizmin, katma değeri en yüksek sektörlerden biri olduğuna işaret ederek, "Turizm sektöründen elde edilen her 100 dolarlık dövizin yaklaşık 96'sı ülkede kalıyor. Cari açığın yüzde 40'ını kapatma potansiyeline sahip bu sektör, aynı zamanda 2 milyon vatandaşa istihdam alanı oluşturuyor." diye konuştu.

ALTİD Başkanı Burhan Sili de turizmin Türkiye'ye çok ciddi ekonomik katkı sağladığını belirtti. Sili, "Sektörün ülke kalkınmasına büyük faydalar sağlayarak, büyümeye devam edeceğine inanıyorum. Ülke ekonomisinin kalbi, yerinde ihracat yapan turizm sektörüdür." dedi.