Geleceğin şeflerine ödül yağdı

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), Milli Eğitim Bakanlığı ve Gastronometro işbirliğiyle düzenlediği 2. Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. ‘Sektör Yetenek Avında’ sloganıyla Gastronometro’da gerçekleştirilen yarışmada 12 okulun öğrencileri kıyasıya rekabet ederken, ipi Küçükçekmece İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi göğüsledi. Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Kadıköy Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.



Meslek liseleri sektörün kaynağı



Ödül töreninde konuşan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu tip projelerle turizm otelcilik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasını ve meslek lisesi mezunlarının eğitim aldıkları alanda istihdam edilme imkanlarının artırılmasını ana hedef olarak belirlediklerini belirtti. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmanın gelecek yıllarda tüm Türkiye’yi kapsayarak bu hedefin gerçekleştirilmesine büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi. Bayındır, “Meslek liselerinin sektörümüzün ana istihdam kaynağımız olması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talip olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.



Türk mutfağı ve değerlerini korumayı hedefliyoruz



Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olan Gastronometro’yu hayata geçiren Metro Türkiye’nin Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç ise bu işbirliğinden duydukları memnuniyetin altını çizerek şunları söyledi: “Gastronometro’da, Metro Türkiye’nin stratejisine paralel olarak dünyanın en köklü mutfak kültürlerinden birine sahip olan Türk mutfağı ve değerlerini korumayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜROB işbirliğiyle yürüttüğümüz bu projeyi geleceğe atılmış bir adım olarak görüyoruz. Genç şeflerimizi yerel malzemelerle buluşturmak; Kars Kaşarı, Aydın İnciri ve Taşköprü Sarımsağı gibi coğrafi işaretli ürünleri tanımalarını ve hazırladıkları menülerde kullanmalarını sağlamak gurur verici. Çünkü biliyoruz ki Türk mutfağını geleceğe taşıyacak olanlar genç şeflerimizdir ve onların hünerli dokunuşlarıyla ve yenilikçi bakış açılarıyla buluşan bu çok özel malzemeler modern Türk mutfağının en kıymetli parçası olacaklar.”



10 bin TL ve üniversite bursu



Öte yandan yarışmada birinci olan Küçükçekmece İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 bin TL’lik ödülün sahibi olurken, ayrıca Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü 2019 Yaz Okulu Tam Burs Ödülü’ne hak kazandı. İkinci olan Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, 6 bin TL’lik, üçüncü Kadıköy Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 4 bin TL’lik hediye çekiyle ödüllendirildi. İlk üçü alan okullar ayrıca Gastronometro’dan ‘Pirge Şef Bıçağı’ hediyesi aldı. Sultangazi Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘hijyen ödülü’ alırken, katılımcı tüm okullara ayrıca Ecolab’dan 3.500’er TL değerinde hijyen ürünleri paketi hediye edildi.



YARIŞMAYA KATILAN OKULLAR



-Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Kadıköy Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Küçükçekmece İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi