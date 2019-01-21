Gelecek turizmde rol model oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında gerçekleştirilen Gelecek Turizmde, sürdürülebilir turizm konusunda Etiyopya için rol model oldu. Sürdürülebilir projelerle ülke turizmini geliştirmeyi amaçlayan ve bu konuda bilgi almak üzere Türkiye’ye gelen Etiyopya turizm heyeti, Gelecek Turizmde ile desteklenen Troya Kültür Rotası (Çanakkale), Nar Kadın ile Edremit’in Yöresel Tatları (Edremit/Balıkesir), Ovacık Köyü’nde Bir Gün (Şile/İstanbul) projelerini yerinde inceledi.

Sürdürülebilir turizm konusunda ulusal politika çerçevesi oluşturma aşamasında olan Etiyopya, Türkiye’yi rol model seçti. Etiyopya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bölgesel Turizm Ofisi Temsilcileri, Turizm Daimi Komitesi üyeleri ve UNDP Etiyopya ekibinden oluşan heyet, turizm konusunda bilgi alışverişinde bulunmak ve deneyimlerden faydalanmak amacıyla Gelecek Turizmde ile desteklenen projelerden Çanakkale, Edremit ve Şile’ye ziyaretlerde bulundu.

Sürdürülebilir turizm konusunda rol modeller inceleniyor

Etiyopya Turizm Heyeti; özellikle sürdürülebilir toplum temelli turizm uygulamalarını yerinde görmek, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın politikalarını, sektörün durumunu, işbirliği olanaklarını görüşmek amacıyla yerel, bölgesel, ulusal kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Etiyopya Turizm Heyeti, “Troya Kültür Rotası”, “Nar Kadın ile Edremit’in Yöresel Tatları”, İstanbul Şile’deki “Ovacıkta Bir Gün” projelerini ziyaret ederek, yerelde desteklenen projelerin kadınların güçlenmesine, istihdam yaratılmasına, çevrenin korunmasına, turizmin gelişmesine sağladığı katkılar ile ilgili bilgi aldı.