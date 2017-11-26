Gündem Ekonomi’de TÜRSAB konuşuluyor

Gazeteci Celal Toprak ile Aydınlık Gazeteci Recep Erçin hazırlayıp sunduğu Gündem Ekonomi tam da gündemi yakaladı. Ulusal Kanal’da her Pazar 19.30’da yayınlanan program bu defa turizm sektörünün en büyük örgütü Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nde (TÜRSAB) seçim şoku masaya yatırılıyor.

TÜRSAB seçimlerine iyişkin bugün birbiri ardına bomba gibi gelişmeler oldu. Önce başkan adaylarından 20 yıldan bu yana TÜRSAB Başkanlığı yapan Başaran Ulusoy’un adaylıktan çekildiği söylendi.

Daha bu gelişmenin şoku geçmemişken TÜRSAB Yönetim Kurulu bugün başlayan seçim sürecine rağmen seçimin ertelendiğini açıkladı.

Başkan adaylarından Hasan Erdem ertelemenin olamayacağı açıklarken, seçim sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Ve bu akşam Ulusal Kanal’da bütün bu gelişmeler masaya yatırılacak. Başkan adaylarından Hasan Erdem de bu programa canlı yayın konuğu olarak katılacak.