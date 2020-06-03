Güvende kal çağrısı yaptı otelleri bir bir açmaya başladı

Türk turizminin ilk uluslararası otel zinciri olan Dedeman Turizm Grubu, Koronavirüs pandemi döneminde faaliyetlerine ara veren otellerinde misafirlerini ağırlamaya başlıyor. İkisi yurt dışında olmak üzere, toplam 17 oteli ile 50 yılı aşkın süredir turizm sektöründe yer alan Dedeman Turizm Grubu, hazırladığı Güvende Kal Manifestosu ile misafirlerinin ve çalışanlarının sağlığı için gerekli tüm önlemleri hayata geçirecek.

Ülke ekonomimizde önemli bir yere sahip olan turizm sektörü, bu krizde de en çok etkilenen sektörlerden biri oldu diyen Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Bugüne kadar birçok kriz yaşadık ve kayıplar vermemize rağmen atlatmayı başardık. Ancak bu yaşadığımız kriz, bölgesel veya ülkesel değil, global boyutta bir kriz. 2019’da rekor kırarak 52 milyon turist ağırlayan sektörümüzün 2020 yılı için hedefi, bir önceki yılın üzerindeydi. Ancak pandemi, sektör olarak planlarımızı değiştirmemize neden oldu. Hem ilgili kurumlar, hem de markalar olarak üzerimize düşeni yaparak bu dönemi de en az kayıpla kapatmak için çalışıyor olacağız. Türkiye, sağlık alanında güven veren bir ülke olarak yaralarını diğer ülkelerden çok daha çabuk saracaktır. Bu avantajlı konumumuzu kaybetmezsek, sektör olarak 2020'nin kayıplarını 2021'de telafi edebiliriz. Ayrıca sosyal, psikolojik, fiziksel ve ekonomik olarak bu yeni dünyayı anlamamız gerekiyor. Yeni dönemde değişim ve dönüşüm kaçınılmaz olacak. Bu süreci kabullenip, uyum sağlamamız önemli” dedi.

Dedeman otellerindeki hazırlık sürecine dair bilgi veren Banu Dedeman, “50 yıllık tecrübemiz, güçlü kadromuza dayalı yapımız ve sürdürülebilir stratejimiz ile uzun vadeli hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz. Salgının ülkemizde görülmeye başlaması ile birlikte sakin ama hızlı karar vermek, tüm paydaşlarımızla net ve açık şekilde iletişim kurmak, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak, topluma fayda sunmak ve misafirlerimiz ile iletişimimizi koparmamak ilk yol haritamız oldu. Şuan tesislerimizde gerekli tüm önlemler alındı, çalışmalar tamamlandı. Dedeman Bostancı, Dedeman Konya Hotel & Convention Center ve Dedeman Şanlıurfa otellerimiz 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başladı. Faaliyetlerine ara veren diğer otellerimiz de, yakın dönemde misafirlerini ağırlamaya başlayacak” dedi.

“GÜVENDE KAL”

Dedeman Turizm Grubu bünyesinde pandemi sürecinin ilk günlerinde oluşturan özel kurul tarafından tanımlanan, yönetilen süreçler ve alınan önlemler ile hazırlanan “GÜVENDE KAL” manifestosu, sıfır tolerans prensibinden hareketle tüm Dedeman otellerinde uygulanacak.

Manifestoya dair bilgi paylaşan Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız, Sağlık Bakanlığı’mız ve ilgili sektör sivil toplum kuruluşlarımızın yapmakta olduğu çalışmaları, öngörü ve önerilerini yakından takip ediyoruz. Tüm genelge, talimat ve önerileri eksiksiz olarak uygulamaya geçiriyoruz.

“GÜVENDE KAL” manifestomuz; sosyal mesafe, hijyen, eğitim, sağlıklı besin olmak üzere 4 ana başlıktan, 50’yi aşkın alt başlıktan oluşuyor. GÜVENDE KAL dedik. Çünkü, misafirlerimiz kendilerini evlerinde olduğu gibi güvende hissetsinler istiyoruz. Kendi iç denetimlerimizi de gerçekleştireceğimiz bu dönemde, 50 yılı aşkın süredir olduğu gibi misafirlerimizi “Geleneksel Dedeman Misafirperverliği” ile ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

Başrolde Temassız Hizmet Anlayışı

Dedeman Turizm Grubu’nda misafirlerin otellere ilk girişinden itibaren temassız hizmet anlayışı öncelik olacak. Konaklama süresi boyunca devam edecek tüm önlemler, ortak alanlardan odalara, toplantı salonlarından yeme içme alanlarına kadar tüm noktalara yansıyacak. Misafirler, 24 saat kullanılmamış, bu süreçte gerekli tüm hijyen prosedürlerinin uygulandığı odalarda ağırlanacak.

Zincir bünyesinde yer alan Dedeman Zonguldak, Park Dedeman Elazığ, Dedeman Erbil ve Dedeman Öskemen otelleri, faaliyetlerine ara vermeyen tesisler arasında yer almıştı. İşte Dedeman Turizm Grubu Otellerinin Açılış Tarihleri

Dedeman Bostancı: 1 Haziran 2020

Dedeman Konya Hotel & Convention Center: 1 Haziran 2020

Dedeman Şanlıurfa: 1 Haziran 2020

Dedeman İstanbul: 8 Haziran 2020

Dedeman Palandöken Ski Lodge: 8 Haziran 2020

Park Dedeman Gaziantep: 8 Haziran 2020

Park Dedeman Denizli: 15 Haziran 2020

Dedeman Tokat: 15 Haziran 2020

Park Dedeman Trabzon: 22 Haziran 2020

Park Dedeman Eskişehir: 24 Haziran 2020

Park Dedeman Levent: 1 Temmuz 2020