Hafta sonu molalarının adresi oldu

Doğanın huzur veren atmosferinde ayrıcalıklı hizmetleri ile dikkat çeken Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, yaz aylarında da misafirlerinin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Özellikle tenis kortları, basketbol sahası, açık havuz, macera parkları, özel olarak tasarlanmış kneipp yürüyüş havuzları, yağmur koridorları, açık havada sıcak tuzlu su lagünleri ve Aquapark’tan oluşan aktivite alanları ile Elite World Sapanca yaz aylarının vazgeçilmez adresi olmuş durumda.

Ayrıca Fit Life Spa & Wellness’da yer alan tuz odası, cilt bakımı, sıkılaştırma, kişiye özel detoks programı uygulamaları ile misafirlerine farklı ve keyifli deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Dış güzellik ve vücut sağlığı dengesine önem verenler için hazırlanan Fit Life Signature Masajı, sağlık paketi, kişiye özel hazırlanan iki veya üç günlük detoks paketleriyle bir taraftan tatil yaparken diğer taraftan doğanın kalbinde kendisini yenilemek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Sıradışı bir SPA deneyimi arzulayanlar ise Elite World Sapanca’nın özel hamamında baştan aşağı arınırken, Fresh Corner’da doğanın güzelliğini seyrederken ferahlatıcı ikramlarından tadıp, detoks bakım paketi ve bitki özlerinin ferahlatıcı etkilerini bir arada yaşayabiliyor.

Tüm bunlarla birlikte Elite World Sapanca’nın içerisinde yer alan Gymboree Kids Club’a gelen çocuklar da eğlencenin keyfini çıkarabiliyor.

Hijyenik ve güvenli bir tatil için Elite World CARE

Elite World Hotels zincirinde yer alan tüm oteller, güvenli turizm sertifikasına sahip olup, yüksek önlem ve güvenlik tedbirleriyle hizmetlerini sürdürüyor. Elite World CARE (Covid-19 Anti Risk Ekibi) adındaki uzman ekiplerle aktif bir şekilde denetleme ve değerlendirmeler sürekli devam ediyor. Konforlu ve güvenli bir tatil için her detayın titizlikle düşünüldüğü Elite World Otelleri’nde misafirler yüzde 50 doluluğu aşmayacak şekilde geniş ve hijyenik alanlarda sosyal mesafeye dikkat ederek ağırlanıyor.