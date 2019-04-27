Hedef 50 bin turist!

Sektörde, 35 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi bekleniyor. Bu döviz girdisini artırmamız için değişik segmentlerde turistleri hedeflememiz gerekiyor." dedi.



Sağlık turizmine ilişkin bir çalıştaya katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Bağlıkaya, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, sektörün 2018 yılını rekorlarla kapattığını ve 2019 yılına da aynı hızla başladıklarını söyledi.



TURSAB'ın 2019 yılı çalışmaları hakkında bilgi veren Bağlıkaya, şöyle konuştu:



"İlk iki ayda yüzde 7,4'lük artışımız oldu. Yüksek sezona geldikçe bu sayılar daha da artacak. Hedeflenen 50 milyon turist rakamına inşallah ulaşacağız. Sektörde, 35 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi bekleniyor. Bu döviz girdisini artırmamız için değişik segmentlerde turistleri hedeflememiz gerekiyor. Sağlık turizmi, golf turizmi, spor turizmi gibi. İşte bugün de Afyonkarahisar'da sağlık turizmiyle ilgili bir çalıştay yapıyoruz. "



Türkiye'de "deniz, kum ve güneş" turizminin yılda maksimum 6-7 aya çıktığını dile getiren Bağlıkaya, "Sağlık ve kültür turizmi gibi alanlarda bu aralık 10-12 aya çıkıyor. Dolayısıyla da bu Afyonkarahisar için çok önemli. Bulunduğumuz otel şu an tamamen dolu. Afyonkarahisar, bu turizme hizmet ediyor. Her geçen gün ildeki yatak kapasitesi artıyor. Bu bağlamda da Afyonkarahisar yakın gelecekte önemli bir turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor." diye konuştu.