Hem dinamik hem de cesur

Demet Kalendergil yazıyor... Gelin sektörü bir de Green Park Hotels&Resorts Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Üstündağ’dan dinleyelim.

Pandeminin en çok turizm sektörünü etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bu konuda sizin görüşlerinizi alabilir miyiz?

Her krizden ciddi yara alan Turizm sektörü Covid-19 salgını ile birlikte ciddi anlamda düşüş yaşamıştır. Çalışanlar başta olmak üzere yatırımcı da bu durumdan ciddi oranda hasar almıştır. Salgının ortaya çıktığı ve büyük bir hızla yayıldığı 2020 yılında dünya genelinde turizm destinasyonları büyük kayıplara uğradı ve Türkiye'nin turizmdeki rakipleri de dip seviyeleri görmüştür. Krizlerin yarattığı etki ile turizm sektörünün sürdürülebilir bir meslek olmaktan çıktığını çok açık bir şekilde gözlemleyebiliyoruz.

Bu sürecinde yatırım yaptınız mı? Yeni yatırım planınız var mı?

Pandemi süreci boyunca tüm otellerimiz hizmet etmeye devam etmiş olup aynı zamanda Sinop ve Diyarbakır illerinde yeni otellerimizi bünyemize katarak büyümeye devam ediyoruz.

Okulların tatile girmesi ile birlikte pandemiye rağmen kış turizminde hareketlenme oldu. Sizin sezon nasıl gidiyor? Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte kış turizmine rağbet artmış oldu. Korona dolayısıyla hedeflenen doluluk oranları yakalanmasa da dönemin getirileri düşünüldüğünde beklenenin üzerinde rezervasyon talepleri doğurmuştur. Türkiye’de kayağa gönül vermiş kayak yatırımcıları olarak, beraber çalıştığımız iş ortaklarımızla birlikte bu sürecin en az zararla atlatılması konusunda ciddi hassasiyet göstermekteyiz.

Kamuoyunda korona sertifikası diye bilinen “Sağlıklı Turizm Sertifikası”nın kriterleri sizin otellerinizde nasıl uygulanıyor?

Corona virüs salgının ilk günlerinden beri, önceliğimiz misafirlerimiz ve ekibimizin sağlığı. Salgının ilk günlerinde acil eylem planımız doğrultusunda temizlik ve hijyen rutinimizi güçlendirdik. Ekibimizin ve yakınlarının sağlığını koruduk, iç iletişimimizi güçlendirdik, uluslararası yayınları takip ederek tüm paydaşlarımıza düzenli bilgi sağladık. Konuklarımızla dijital platformlar üzerinden iletişimde bulunmayı sürdürdük. Yasal mevzuatta belirlenen önlem ve değişikliklere ek olarak, pek çok ilave Covid-19 hijyen adımlarını devreye aldık. Gün geçtikçe yaşanılan deneyimler ile birlikte bu kapsamlar ve önlemler çeşitlilikle devam edecek olup,yeni bir yaşam biçimi olarak hayatımızda yer almaya devam edecektir.

TÜİK yurt içi turizm rakamlarını açıkladı. Buna göre seyahatler %32 azaldı. Sizin bu konuda görüşleriniz nelerdir?

Salgının yaratmış olduğu psikoloji ile birlikte insanların süreci algılaması hepimizin bu süreçle birlikte yeni yaşam şeklini karşılamamız ve aynı zamanda eklenen kısıtlama ve yasaklar yurtiçi seyahatlerde ciddi oranda bir düşüş sağlamıştır. Kısıtlamaların hafiflemesi ve alternatif programların oluşması ile birlikte farklı tatil programı alışkanlıklarını da yaratmıştır.2021 yılı üçüncü çeyreği ile birlikte yurtiçi seyahatlerin artması ciddi bir öngörü yaratmıştır. 2021ve 2022 yılı tatil özleminin yoğun bir şekilde geri döndüğü yıl olarak tarihe geçecektir.

Mutasyonla birlikte Avrupa kendi vatandaşlarına seyahat kısıtlaması uyarılarına yeniden başladı. Bu durum en çok Avrupa’dan turistin geldiği sektörümüze nasıl yansır?

Bu gelişme iç turizmin canlanması için fırsat olabilir mi? Geçen yıl bu konuda önemli teşvikler olmuştu yerli turistler bu avantajlardan yararlanarak turizmin canlanmasında önemli katkılar sağlamıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar iç ve dış turizmi oldukça olumsuz etkilemiş durumda. Turizm hareketinin ise 2021 Haziran’dan itibaren artan ivmeye geçeceği, yıl sonuna kadar da her ay artan bir şekilde önemli bir gelişme kaydedeceği açıktır. Tabii bu tahmin virüsün mutasyona uğramayacağı veya yeni bir virüs çıkmayacağı varsayımına göre yapılmaktadır. Ayrıca 1,5 yıllık bir bekleme önceki yıllara göre aşırı bir talepte doğuracağı düşünüldüğünde 2021 yılının ikinci yarısında, 2019 yılı ikinci yarısı cirolarımızın en az yüzde 80’ini yakalayabilecektir.2022 yılında ise turizm sektöründe 2019’a göre büyük bir artış öngörülmektedir.