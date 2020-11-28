Her şey güvenli seyahat için

Milas-Bodrum Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ve pandemi önlemlerini belirleyen sertifikayı aldı. TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı ilgili kriterleri karşılayarak, pandemi döneminde güvenli seyahat için ACI World oluşturulan “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu”nu aldı.

TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu “Hükümetlerin sınırlarını kapamaları nedeniyle pandemiden ciddi şekilde etkilenmekle birlikte, havacılık yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer alıyor. Pandeminin ortaya çıkmasının ardından Milas-Bodrum Havalimanı’nda çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri hızlıca ve tam olarak hayata geçirdik. SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonunu aldık ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladık. Şimdi de ACI tarafından oluşturulan programa katıldık. Pandeminin etkisini yitirmesi ve seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte yolcularımız güvenle seyahat etmeye başlayacağına inanıyoruz” dedi.

TAV’ın Türkiye’de işlettiği Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Gazipaşa-Alanya havalimanları da ACI tarafından sertifikalandırıldı. Şirketin yurtdışında işlettiği Makedonya Üsküp, Tunus Enfidha ve Monastir, Suudi Arabistan Medine ve Hırvatistan Zagreb havalimanları da akreditasyon sürecini tamamladı ve sertifika aldı. Milas-Bodrum Havalimanı bu yılın ilk 10 ayında 1 milyon 401 bin yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2019’da iştirakleriyle birlikte yaklaşık 600 bin uçak seferine ve 89 milyon yolcuya hizmet sundu.