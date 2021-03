Herkesin temiz suya erişim hakkı projesini Ordu’ya taşıdı

Dünya Su Günü’nde farkındalık çalışmalarına dünyaca ünlü Kaliforniyalı stilin temsilcisi Dockers tam destek vermeye devam ediyor. Bütün dünya tarafından tanınan ünlü sörfçü Jon Rose ve kurduğu Waves For Water ile 3 yıl sürecek bir işbirliğine imza atan Dockers herkesin temiz suya erişim hakkı projesini Türkiye’ye de taşıdı. Projenin Türkiye ayağını bir süredir Ordu’da sörf okulu ile ilgili çalışmalar yapan girişimci Deniz Toprak yürütecek.

Waves For Water, on yıldır dünya çapında temiz içme suyu sağlanmasına yardımcı olurken, California'da doğan Dockers® ise markanın çevresel ayak izini azaltmaya yardımcı olmak için son on yıldır Water ®>

Bu iş birliği kapsamında ise Dockers®, Waves for Water aracılığıyla dünyanın dört bir yanında toplulukların su ihtiyacını karşılamak için 22 Mart Dünya Su Günü'nde Waves for Water Challenge'ını başlatıyor.

Sörf topluluğunun önde gelen üyelerinden Basklı sörfçü Kepa Acero'nun başlatacağı challenge'a katılan ve sosyal medya hesabında gönderi olarak yayınlayan her bir kişi için Dockers®, Waves for Water'a bir su filtresi bağışlayacak. Herkesin temiz içme suyuna eşit erişim hakkına dair farkındalık yaratmayı amaçlayan bu projenin Türkiye'deki temsilcisi ise, Sri Lanka'da kurduğu sörf okulunu Ordu'ya taşıyan, genç sörfçü ve girişimci Deniz Toprak oldu.

PROJEYE SİZDE KATILABİLİRSİNİZ İŞTE YAPMANIZ GEREKENLER:

Dilerseniz Dockers®'ınızı giyin, tercih sizin!

Bir bardak alın ve suyla doldurun. Kolunuzu uzatarak elinizde bardakla bir daire çizin ve kendinizi videoya çekin (her damla çok önemli olduğu için suyu dökmeden!). Sonra bir yudum alın. Challenge’ı başlatan marka elçimiz Kepa Acero’yu takip edebilir veya Instagram profilimize göz atabilirsiniz: @DockersTurkiye Videoyu Instagram hesabınızda post olarak paylaşın ve en az 3 arkadaşınızı etiketleyerek onların da bu challange’a dahil olmasını sağlayın, harekete katılın ve gezegendeki ihtiyaç sahibi insanlara temiz su götürün. Bu challange’ı videonuzda sözlü olarak veya paylaşım metninizle açıklayabilirsiniz. Videonuzu bir filtre bağışı olarak sayabilmemiz için #DockersW4WChallenge hashtag’ini eklemeyi unutmayın! Hedef: 500 video = 500 filtre bağışı

Süre: 22 Mart Dünya Su Günü - 22 Nisan Dünya Günü

DOCKERS® WAVES FOR WATER CHALLENGE İLE FARKINDALIK OLUŞTURMAMIZA YARDIMCI OLUN!

RESİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN RESMİ TIKLAYINIZ