Hijyen sertifikası otelllerin önünü açacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ‘Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı’ çerçevesinde belge alım koşulları ve sertifika vermeye yetkili kuruluşlar açıklanırken, konaklama sektöründe de Covid-19 sonrasına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, TÜROB’un da diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte görüş sunduğu ‘Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı’nın dünyadaki hijyen sertifikası programları arasında en iddialılardan biri olduğunu ve turizm sektörüne hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlayacağını söyledi. Eresin, “Kültür ve Bakanlığı gözetiminde ilgili bakanlıkların temsilcileri ve paydaşların şeffaf değerlendirmeleri sonucunda hazırlanan bu çalışmanın sektörümüze hayırlı olmasını temenni eder, sürece bizleri de dahil eden Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ederiz” dedi.

Mecburi değil, ama belge alan avantajlı olacak

Belge verecek firmaların belirlenmesiyle sertifika programında yeni bir aşamaya daha geçildiğini belirten Eresin, uygulamanın tesisler açısından mecburi olmadığını, ancak hijyen ve Covid-19 önlemleri konusunda tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemde bu konularda önlemlerini alan işletmelerin öncelikle tercih edilmesini beklediklerini kaydetti. Eresin, otellerin ödeyeceği sertifika bedelinin bir kısmının sadece kendi üyeleri için geçerli olmak üzere, turizmin bütün fonksiyonları ile ülke yararına gelişmesini sağlamak ve bu doğrultuda üyelere destek olmak görev bilinci ile TÜROB tarafından karşılanabileceğini, bu konuda çalışmaların başlatıldığını belirtti. Eresin, sertifika bedelinin yatak kapasitesine göre aylık olarak 400 TL ile 2.600 TL arasında değiştiğine dikkat çekti. Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı’nın web sitesinde sertifika vermeye yetkili kuruluşların isimlerinin ilan edildiğine işaret eden Eresin, tesislerin bu kuruluşlar ile irtibata geçebileceğini vurguladı. Eresin, gerekli yetkinliğe sahip başka kuruluşların da Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onayını almaları durumunda sertifika vermek üzere gereken kontrol ve denetimleri yapabileceğinin altını çizdi.

Gönül rahatlığıyla konaklayabilirler

“Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu programının, başta tüketici güveni sağlanması, çalışan güvenliği ve olumlu algı dikkate alınarak kesinlikle ileriye dönük olarak sektörümüze büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” diyen Eresin, “Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu Programı ile tatilini Türkiye'de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede bir dizi yeni tedbirler tanımlanıyor. Sertifika almayan konaklama işletmeleri ise faaliyetlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kısa süre önce yayımlanan ‘Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci’ konulu Genelge esaslarına göre sürdüreceğinden dolayı misafirlerimiz gönül rahatlığıyla otellerimizde konaklayabilecekler” diye konuştu.