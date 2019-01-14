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Hollanda ve Avrupa pazarında artış bekliyoruz

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı: - "2019'da Hollanda ve Avrupa pazarından önemli talep artışı bekliyoruz. Hedefimiz, büyüyen talep artışına paralel turizm gelirinde de büyümedir"

Hollanda ve Avrupa pazarında artış bekliyoruz
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ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, bu yıl Hollanda ve Avrupa pazarından önemli oranda talep artışı beklediklerini ve turizm gelirinde büyüme hedeflediklerini kaydetti.
Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'da düzenlenen Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı'na katıldıklarını bildirdi.
Hollanda' pazarının gerek Antalya gerekse Türkiye'nin diğer destinasyonları açısından önemli pazarlardan biri olduğuna işaret eden Yağcı, şöyle devam etti:
"Hollanda pazarında şu anda çift haneli bir büyüme söz konusu. 2018 yılında Türkiye'nin en yavaş ivme gösterdiği pazarlar Hollanda ve Belçika oldu. Aldığımız veriler, 2019'da bu iki pazarda en iyi yılımız olan 2014 sayılarını yakalayacağımızı gösteriyor. Hollanda'dan aldığımız ilk veriler son derece olumlu. Hollanda pazarı için en önemli şeylerden biri yeterli uçuş izinlerinin alınarak uçuş sıklığının sağlanması. Bu konuda gelişme gösterirsek pazarın gelişmesi için de daha iyi bir ivme yakalamış oluruz."
Hollanda'daki erken rezervasyon sayılarına göre Avrupa pazarında güçlü bir dönüş beklediklerini ifade eden Yağcı, "2019'da Hollanda ve Avrupa pazarından önemli talep artışı bekliyoruz. Hedefimiz, büyüyen talep artışına paralel turizm gelirinde de büyümedir." değerlendirmesinde bulundu.

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TurizmHollandaErkan YağcıAKTOB
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