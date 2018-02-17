Hollanda ve Türkiye arasında siyasi ilişkiler henüz tam olarak düzelmese de Hollanda turizm
pazarı normalleşme yoluna girdi. Hollanda pazarına yönelik çalışan turizmciler ‘Hollandalılar
Türkiye’yi özledi’ sloganıyla tanıtımlara başlarken, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) bu yıl
bu pazarda yüzde 20 civarında artış beklendiğini açıkladı. TÜROB, Hollanda turizm mevcut
durumunu ve öngörüleri hazırladığı bir raporla ortaya koydu. Raporda, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın verilerine göre 2016 yılında ülkemizi ziyaret eden Hollandalı sayısı 906 bin
iken, bu yıl yaklaşık yüzde 12’lik düşüşle bu sayı 799 bin kişi olduğu hatırlatıldı. 2017 yıl sonu
verilerine göre İstanbul’a gelen Hollandalı turist sayısı ise 253 bin olurken, bir önceki yıla göre
oranla yüzde 2.7 oranında düşüş gözlendi.
Türkiye 6’ncı sırada
TÜROB’un raporunda, Hollanda’nın en önemli tur operatörlerinden Corendon’un kısa süre
önce gerçekleştirilen Utrecht Turizm Fuarı süresince Türkiye satışlarını öne çıkararak,
çıkarmış olduğu yayınında da ‘Türkiye geri döndü’ başlığı ile Hollandalıların son iki yıldır
‘Türkiye’yi, Türkiye denizlerini, Her Şey Dahil sistemini, hizmet kalitesini’ özlediklerini ve
2018 yılında Türkiye’ye geri döneceklerini vurguladığına dikkat çekildi. 2016 yılında
Hollandalıların 17.9 milyon yurt dışı seyahati gerçekleştirdiği ve toplam 12.6 milyar Euro
harcama yaptığı kaydedilen raporda, Hollandalıların tercih ettikleri destinasyonların ise Fransa,
Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye olarak sıralandığına dikkat çekildi.
Her bölge ayrı tanıtılmalı
Raporda, Hollanda’nın Türkiye açısından özellikle güney kesim destinasyonları için önemli bir
pazar olduğu, ancak kültür ve iş turizmi için İstanbul’un potansiyelinin verimli
kullanılamadığına dikkat çekildi. Raporda, özellikle büyük hacimli fuarlarda, tedarik eden
katılımcı sayısı göz edilmeksizin, İstanbul, Kapadokya, Antalya gibi destinasyonların bir
marka olarak ayrıca tanıtımının sağlanması gerektiği ifade edildi. Raporda, ülkemize gelen
yabancı ziyaretçiler arasında Hollanda’nın pazar payının yüzde 2.4 olduğu ifade edildi.
Hollandalılar Türkiye’yi özledi
Hollanda ve Türkiye arasında siyasi ilişkiler henüz tam yoluna girmese de turizm ilişkileri yeniden canlanma eğilimine girdi. Hollandalı turizmciler ‘Hollandalılar Türkiye’yi özledi’ sloganıyla tanıtımlara başlarken, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bu yıl Hollandalı turist sayısında yüzde 20 civarında artış beklendiğini açıkladı.
17 Şubat 2018 Cumartesi 02:05
Hollanda ve Türkiye arasında siyasi ilişkiler henüz tam olarak düzelmese de Hollanda turizm