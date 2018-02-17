Hollanda ve Türkiye arasında siyasi ilişkiler henüz tam olarak düzelmese de Hollanda turizm

pazarı normalleşme yoluna girdi. Hollanda pazarına yönelik çalışan turizmciler ‘Hollandalılar

Türkiye’yi özledi’ sloganıyla tanıtımlara başlarken, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) bu yıl

bu pazarda yüzde 20 civarında artış beklendiğini açıkladı. TÜROB, Hollanda turizm mevcut

durumunu ve öngörüleri hazırladığı bir raporla ortaya koydu. Raporda, Kültür ve Turizm

Bakanlığı’nın verilerine göre 2016 yılında ülkemizi ziyaret eden Hollandalı sayısı 906 bin

iken, bu yıl yaklaşık yüzde 12’lik düşüşle bu sayı 799 bin kişi olduğu hatırlatıldı. 2017 yıl sonu

verilerine göre İstanbul’a gelen Hollandalı turist sayısı ise 253 bin olurken, bir önceki yıla göre

oranla yüzde 2.7 oranında düşüş gözlendi.



Türkiye 6’ncı sırada



TÜROB’un raporunda, Hollanda’nın en önemli tur operatörlerinden Corendon’un kısa süre

önce gerçekleştirilen Utrecht Turizm Fuarı süresince Türkiye satışlarını öne çıkararak,

çıkarmış olduğu yayınında da ‘Türkiye geri döndü’ başlığı ile Hollandalıların son iki yıldır

‘Türkiye’yi, Türkiye denizlerini, Her Şey Dahil sistemini, hizmet kalitesini’ özlediklerini ve

2018 yılında Türkiye’ye geri döneceklerini vurguladığına dikkat çekildi. 2016 yılında

Hollandalıların 17.9 milyon yurt dışı seyahati gerçekleştirdiği ve toplam 12.6 milyar Euro

harcama yaptığı kaydedilen raporda, Hollandalıların tercih ettikleri destinasyonların ise Fransa,

Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye olarak sıralandığına dikkat çekildi.



Her bölge ayrı tanıtılmalı



Raporda, Hollanda’nın Türkiye açısından özellikle güney kesim destinasyonları için önemli bir

pazar olduğu, ancak kültür ve iş turizmi için İstanbul’un potansiyelinin verimli

kullanılamadığına dikkat çekildi. Raporda, özellikle büyük hacimli fuarlarda, tedarik eden

katılımcı sayısı göz edilmeksizin, İstanbul, Kapadokya, Antalya gibi destinasyonların bir

marka olarak ayrıca tanıtımının sağlanması gerektiği ifade edildi. Raporda, ülkemize gelen

yabancı ziyaretçiler arasında Hollanda’nın pazar payının yüzde 2.4 olduğu ifade edildi.