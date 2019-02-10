HUZUR DA AŞK DA KALAMIŞ KOYU’NDA

Kalamış Koyu’nun ışıltılı marina manzarasına sahip olan Ouzo Roof Restaurant, Sevgililer Günü’nü çok özel hisseden çiftlere yıldızların eşlik ettiği sadece 14 Şubat’a özel bir gece sunuyor. Grek müziğinin sevilen ismi YORGO’dan Sevgililer Günü’nü farklı kılan repertuarı dinlemeye doyamayacaksınız.



90’lı yıllara doğru bindiğiniz bir zaman kapsülünün içinde aşkın en masum halinden en çılgın haline kadar bin bir durağa uğrayacağınız ÇILGINLAR KULÜBÜ ise içeriğiyle bugüne kadar yaşadığınız en farklı Sevgililer Günü’nü hem melodileriyle kulağınıza, hem leziz menüsüyle damağınıza hem de bir bütün olarak ruhunuza bir nakış gibi işleyecek. Yeşim Salkım, Ferda Anıl Yarkın, Eda ve Metin Özülkü’den oluşan ÇILGINLAR KULÜBÜ, çok ama çok zengin repertuarlarıyla misafirlerin anı defterine unutulmaz melodiler hediye edecek.



AŞK’IN TILSIMLI MENÜSÜ DE WYNDHAM GRAND KALAMIŞ’TA



Wyndham Grand Kalamış’ın ödüllü şefi Mehmet Yalçınkaya, Sevgililer Günü’nde misafirlerine özel hazırladığı birden çok aşk menüsü ile damaklarda unutulmayacak bir tat bırakmaya hazırlanıyor. Benzerini başka hiç bir mekanda tadamayacağınız menülerin içeriğindeki zengin lezzetleri sevdiklerinizle paylaşmak başlı başına özgün ve eşsiz bir deneyim olacak. O gece Mehmet Şef’in aşk mutfağı, sevgiliye yazılmış bir şiir gibi gece boyu romantizm kokacak.



ROMANTİZMİN DORUĞUNA ULAŞIN



Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin huzurda buluşma adresi OUZO Roof Restaurant’ta özel performanslar ile geceye özel hazırlanan aşk menüsünün kişi başı fiyatı 400 TL. Keyfine doyulmaz panoramik deniz manzarasına karşı yine çok huzurlu bir uykunun tadını çıkartmak isteyen misafirler Sevgililer Günü’ne özel konaklama paketlerinden de yararlanabilecek. Çift kişilik sevgililer gününe özel hazırlanan kahvaltı dahil konaklama ve Ouzo Roof Restaurant’ta Sevgililer Günü özel gala yemeği paketinin gecelik fiyatı kişi başı 697 TL’den başlıyor.



ÇILGIN BİR ROMANTİZM TERCİH EDENLERE...



Bu en romantik gecede tercihinizi ÇILGINLAR KULÜBÜ’den yana kullanmak isterseniz; yine geceye özel performanslar ve benzersiz lezzetlerin buluştuğu yemekli gala gecesine kişi başı 425 TL’dan başlayan fiyatlarla katılabilirsiniz, eğer çılgın geceyi huzurlu bir konaklamayla taçlandırmak isterseniz, tercihinize uygun özel konaklama paketinde çift kişilik sevgililer gününe özel hazırlanan kahvaltı dahil konaklama ve ÇILGINLAR KULÜBÜ’nde Sevgililer Günü özel gala yemeği paketinin gecelik fiyatı kişi başı 772,5 TL’den başlıyor.



ROMANTİK BİR KAÇIŞ ROTASINDA İLK KEZ



Sevgililer Günü’nü adeta şehirden uzaklaşmadan tatile dönüştürmek isteyen romantik çiftlerin tercihi ise yine Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in “Relax Konaklama Paketi” olacak. Romantik öğelerle süslenen çift kişilik Deluxe odada özel Aşk Pastası ikramı, on gün içinde kullanabileceğiniz çift kişilik eşsiz Uzakdoğu masajı ve SPA kullanımında yüzde 10’luk indirimin de içinde olduğu bu müthiş hediye paketinin gecelik fiyatı ise 647 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.





Detaylı bilgi ve Rezervasyon için : 0216 400 00 66