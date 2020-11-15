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İki ödül birden aldı 1000 oteli geride bıraktı

Turizm profesyonelleri tarafından seçilen, dünya çapında lüks oteller arasından en iyi otellerin değerlendirildiği World Luxury Hotel Awards, Avrupa ve Doğu Avrupa kategorilerinde verdiği ödüller ile Güral Premier Tekirova’nın küresel çapta sahip olduğu başarılara bir yenisini daha ekledi.

İki ödül birden aldı 1000 oteli geride bıraktı

2006 yılından beri verilmekte olan, dünya çapında lüks otelcilik sektörünün en prestijli ödülleri arasında kabul edilen World Luxury Hotel Awards, Güral Premier Tekirova’yı iki ödül ile taçlandırdı. Uluslararası otel zincirlerini geride bırakarak dünyanın en iyileri arasına giren otel, bine yakın oteli geride bıraktı.

Geleneksel Türk mimari tarzına ve üst düzey konfor standartlarına sahip Güral Premier Tekirova, World Luxury Hotel Awards tarafından “Luxury Family Beach Resort” (Lüks Aile Sahil Tesisi) ve “Luxury Family All-Inclusive Hotel” (Her Şey Dâhil Lüks Aile Oteli) olmak üzere iki önemli ödüle birden layık görüldü.

Konuklarına çam ormanları içinde doğa ile bütünleşme imkânı sağlayarak, unutamayacakları bir tatil deneyimi yaşatan Güral Premier Tekirova, otelcilik sektörünün Oscar’ı olarak nitelendirilen ödüller ile bir kez daha onurlandırıldı. Turizm profesyonelleri tarafından seçilen, dünya çapında lüks oteller arasından en iyi otellerin değerlendirildiği World Luxury Hotel Awards, Avrupa ve Doğu Avrupa kategorilerinde verdiği ödüller ile Güral Premier Tekirova’nın küresel çapta sahip olduğu başarılara bir yenisini daha ekledi.

Güral Premier Hotels & Resort olarak World Luxury Hotel Awards’ı daha önce birçok defa kazandıklarını belirten Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral, “Ülkemiz turizmi adına böyle büyük bir ödülü yeniden kazanmış olmanın verdiği gurur, bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.” diyerek Güral Premier Tekirova’nın Türk turizmi için önemini vurguladı.

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World Luxury Hotel AwardsGüral Premier TekirovaGüral Premier Tekirovaya
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