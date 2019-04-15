İngilizce aramalarda Türkiye turizmine yoğun ilgi

Dijital pazarlama platformu SEMrush, Türkiye turizmini mercek altına alan bir araştırmaya imza attı. Platformun en önemli özelliği olan küresel internet kullanıcılarının arama motorları üzerinde yaptıkları araştırmaları değerlendiren SEMrush, Fransızca ve İngilizce yapılan ‘Türkiye’ aramalarını masaya yatırdı.



İngilizce ve Fransızca dillerinde yapılan Türkiye odaklı tatil aramaları araştırması turizmin artış trendinde olduğunu gösterdi. Hindistan, Türkiye’yi en çok arayan ülkeler sıralamasında İngiltere, ABD’nin ardından üçüncü oldu. Yüksek ilginin görüldüğü yaz aylarında arama hacmi 2016 ve 2017 yıllarında 300 bini geçerken, 2018 yılında arama hacmi 450 binin üstüne çıktı. Düşük sezon olarak bilinen kış aylarında ise 2016 ve 2017’de 150 bin olan aranma sayısı, 2018 yılında 200 bine çıkarak yüzde 30 arttı.



Ülke markalamada dijital pazarlama devri



Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren SEMrush Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Adam Zeidan “ Artık ülke markalamalarında da dijital pazarlama çok aktif kullanılıyor. Turizme yön veren aktörlerin potansiyel hedef kitleyi, rekabeti analiz etmek, trendleri öngörüp yakalayabilmek gibi büyük bir şansları var. Online arama trendlerini ve kelime analizlerini doğru yapan ve bunu iş akışlarında kullanabilen turizm sektörünün paydaşları büyük bir potansiyel yakalayabilirler. Dijital pazarlama hakkında detaylı bilgi ve öngörüleri olanlar, daima bir adım önde olacaklar” dedi.



Yapılan araştırma sonucunda sadece Avrupa’dan değil, diğer kıtalardan da Türkiye’ye olan ilginin arttığı gözlendi. İngilizce arama kelimeleri hacmi sıralamasında 3. sırada çıkan Türkiye ise, iç turizmin de ülke turizmine ilgide büyük bir etkisi olduğunu kanıtladı.



TÜİK verilerine göre 2019 yılının ilk iki aylık döneminde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 7.4 arttı. Bu veriler ışığında, Türkiye'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29,5 milyar dolar olmuştu.



İngilizce aramalarda Türkiye turizmine en çok ilgi gösteren ülkeler aşağıdaki gibi sıralandı:



- İngiltere

- ABD

- Hindistan

- Kanada

- Avusturalya

- İrlanda

- Almanya

- Güney Afrika

- Hollanda



300 milyona yakın insanın konuştuğu, dünyanın en yaygın 5. dili olan Fransızca aramalarda ise Türkiye turizmine en çok ilgi gösteren ülkeler:



- Fransa

- Belçika

- Cezayir

- Kanada

- İsviçre