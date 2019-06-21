İstanbul'a 3 milyon turist geliyor!

30’a yakın farklı ve renkli üniteyle ailece sınırsız eğlencenin keyfini yaşanabilen Tema Parkı, açık hava konseptli alışveriş merkezi, açıkhava gösteri sahnesi, İsfanbul Holiday Home & Suites oteli ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi konumunda bulunan İsfanbul, çok yakında temelleri atılacak olan Türkiye'nin ilk designer outlet projesiyle turizmdeki ayrıcalıklı konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.





İsfanbul Resort'ta yeni yatırımlar



İsfanbul'un 2020 hedefleri hakkında bilgi veren Gürsoy Proje Geliştirme Grup CEO’su Osman Şentürk, İsfanbul'un çok daha cazip bir çekim merkezi haline gelmesi için yapılan yeni yatırımlardan söz etti. İsfanbul’un otel projesi olan Holiday Home & Suites'te 300 yeni odanın daha hizmete girmesiyle oda sayısının 420'ye çıkacağını belirten Şentürk, tema park, alışveriş merkezi, designer outlet, kongre ve etkinliklerin yapılacağı çok amaçlı salonlarda yapılacak yeniliklerle ile İsfanbul'un dev bir resort işletmesi haline geleceğini söyledi. Bu yatırımlarla mevcutta kompleks genelinde 2 milyon olan turist ziyaretçi sayısını 3 milyona çıkarmayı ve 12 ay ziyaret edilen bir turizm destinasyonu olmayı hedeflediklerini vurgulayan Şentürk, bu yıl açılacak olan metro ile de İstanbul Yeni Havalimanı’ndan İsfanbul'a gelmenin çok kolaylaşacağını duyurdu.



İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, 120 bin metrekarelik bir alana konumlanan ve 7 sene önce kapılarını açan İsfanbul’un Türkiye’nin ilk Tema Park’ı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de “Eğlence Perakendesi” kavramını geliştiren ilk marka olduklarını belirtti. Tonger, “Sloganımız ‘Eğlencenin Başkenti’ ile misafirlerimize hizmet verdiğimiz İsfanbul, tema park, alışveriş merkezi, otel ve açıkhava sahnesinden oluşan Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın ilk alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi konumunda bulunuyor. İsfanbul’da “entegre perakendecilik” anlayışıyla farklı bir konsept sunuyoruz. Yılda 1,5 milyon misafir ağırladığımız Tema Park’ımızda ziyaretçilerimizin 500 bin’i yabancı turistlerden oluşuyor” dedi. Turizm operasyonunda işbirliği anlaşması sağlanan yeni acenteler ağı ile İstanbul’a gelen yabancı turistlerin otellerden ücretsiz olarak İsfanbul Tema Park'a transferlerini sağladıklarını belirten Tonger, "Yabancı ziyaretçilerin konaklamalarında tercih ettiği İstanbul'daki yüzlerce otel ile başlattığımız iş birliği projeleri kapsamında, eğlence turizmini hızlandırarak gelecek yıl bu sayıyı 1 milyona çıkaracağız. Çok yönlü turizm çalışmalarımızla hedefimiz 2023 yılında Türkiye’ye gelen 10 turistten 1’inin eğlencenin başkenti İsfanbul Tema Park’ı ziyaret etmesinin sağlanması" dedi. Çalışmalarına başladıkları oteli genişletme projesiyle, İstanbul’un ilk temalı otelini hizmete açacaklarını belirten Tonger, kademeli olarak açılacak olan ve toplam 420 odaya çıkacak olan otelde yıllık 600 bin’in üzerinde yeni otel misafiri ağırlamayı hedeflediklerini ve bu misafirlerin çoğunluğunun yabancı turistlerden oluşacağını belirtti.



Sektör liderleriyle anlaşmalar yapıldı



İsfanbul Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörü Kemal Baştürk ise 100 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip İsfanbul Alışveriş Merkezi'nin klasik alışveriş merkezlerinden farklı olarak, içinden nostaljik tramvay geçen, açık ve kapalı alanda alışveriş caddeleri ile misafirlerine sıradışı bir alışveriş tecrübesi sunduğunu vurguladı. 200'ü aşkın mağaza, bowling ve en son teknoloji ile donatılmış sinema salonları ve 8 bin araç kapasiteli otoparka sahip olan alışveriş merkezinde dünyaca ünlü markaları, yeme-içme noktaları, aktivite alanları ve geniş marka yelpazesiyle her yaş ve zevk grubuna uygun alternatifler sunulduğunu belirten Baştürk, "Günümüzde alışveriş merkezleri yalnızca alışveriş yapılan yerler değil, “Eğlence” ve “Sosyalleşme” merkezlerine dönüştü. İsfanbul Avm’yi, İsfanbul Resort’ün parçası olarak odağımıza turizmi ve eğlenceyi koymuş bir Alışveriş Merkezine dönüştüreceğiz. AVM içeriside alt kat ve üst kat arasında yerleşim planı değişiklikleri yaparak katlar arası geçişleri ve iletişimi artıracağız. Daha fazla deneyim ve eğlence odaklı markalara yer vereceğiz. Renovasyon çalışmalarına Eylül ayında başlayacak ve yenilenen konseptimizi 2020 yılında misafirlerimizin beğenisine sunacağız" diye konuştu.



Gürsoy Proje Geliştirme Grup Kiralama Direktörü Miraç Baz, Türkiye’nin ilk gerçek anlamda designer outletinin İsfanbul'da açılacağını söyledi. Miraç Baz, "Bu, Türkiye’de perakende sektöründe yıllardır konuşulan fakat hayata geçirilemeyen bir projeydi. Bu projeyi Gürsoy Grup olarak ilk defa biz yapacağız. Designer Outlet projesi 2020 yılının Mayıs ayında açılacak ve 70’in üzerinde dünyaca ünlü markanın kendi özel mağazası yer alacak. Yurt dışında bu tip designer outlet projeleri şehirden en az 1 - 1,5 saat uzaklıkta bulunuyor, burada ise İsfanbul’un tarihi yarımadaya sadece 15 dakika olan avantajlı konumu sayesinde misafirlere artı bir değer sunmuş olacağız. Turizm odaklı bir proje olacak olan Designer Outlet’in ziyaretçilerinin %70’inin yabancı misafirlerden oluşacağını öngörüyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’den yurt dışına markalı ürün alışverişine giden yerli tüketicileri de tatmin edecek yeni bir pazar yaratacağız. Designer Outlet ile İsfanbul Resort projesini, İsfanbul ekosistemini tamamlamış olacağız" dedi. Miraç Baz, Türkiye’de bugüne kadar hiç outlet’i olmayan dünyaca ünlü lüks markaların kendi özel mağazaları ile birçok markanın indirimli ürünlerinin satılacağını vurguladı.