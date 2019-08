İstanbul için dijital turizm hamlesi

Dünyaca ünlü seyahat platformu TripAdvisor, İstanbul sayfalarının yönetimini, İstanbul Ticaret Odası'nın başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) devraldı.



ICVB ve TripAdvisor arasındaki iş birliği anlaşmasının imza töreni, İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver'ın ev sahipliğinde İTO Merkez Bina'da gerçekleştirildi.



Anlaşmaya göre, her ay 490 milyon kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığını TripAdvisor'ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını, bir yıl boyunca İTO'nun başkanlığını yürüttüğü ICVB yönetecek. Sayfaların yönetimi, ICVB’nin önemli projelerinden biri olan One İstanbul markası üzerinden gerçekleştirilecek.



Avdagiç, buradaki konuşmasında, Tripadvisor’da bulunan İstanbul tanıtım sayfalarını devralan ICVB’nin İstanbul’u dünyaya tanıtmak adına şehirde bulunan oteller, restoranlar, mekanlar, çeşitli bölge ve temalar üzerinden seçim yapılabilir listeler oluşturacağını söyledi.



TripAdvisor puanlamasında 1 yıldızlık artışın işletmeler için ortalama yüzde 5-9 ilave gelir getirdiğini belirten Avdagiç, "İstanbul’un turizm gelirlerine, ziyaretçi sayısına büyük ivme kazandıracak dijital turizm hamlesi başlatıyoruz. TripAdvisor’da İstanbul’da bulunan oteller, restoranlar, müze ve ören yerleri, çeşitli bölge ve temalar üzerinden kürasyonunu bizzat yürüteceğimiz 'İstanbul’un En İyileri' listeleri oluşturacağız. Bu yıl, tarihinde ilk kez ziyaretçi sayısı, nüfus sayısını geçecek İstanbul’u yeni ve büyük hedeflere hazırlıyoruz.



İstanbul’un marka ve ürünlerini sosyal medya entegrasyonu ile en iyi şekilde tanıtarak, şehrimizin enerjisini dünyaya daha güçlü şekilde yayacağız. Ziyaretçi etkileşim ve kullanım dataları ile zenginleşen derinlikli raporlama imkanının elde edilmesi ve detaylı bir İstanbul ziyaretçi grafiğinin oluşturulmasını da sağlayacağız ve bu verilerden oluşan bilgiyi İstanbul’un tüm paydaşları ile dönem dönem paylaşacağız." diye konuştu.



Avdagiç, İstanbul’un "büyük veri" kabiliyetleri ile hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlayan TripAdvisor aracılığıyla, dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan sesini duyuracağını belirterek, siteyi İstanbul seyahati rezervasyonu yapmaya motive eden iletişim kanalı olarak kullanacaklarını kaydetti.



"Milyonlarca turist İstanbul hakkında en doğru bilgiye ulaşacak"



İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:



"İstanbul’a olan ilgiyi ciddi oranda artıracak tanıtım sayfaları aracılığıyla, İstanbul’un sahip olduğu değer ve güzellikler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak ve şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle yapılacak. ICVB olarak, önümüzdeki yıllarda, İstanbul’un TripAdvisor listelerinde de ‘Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu' unvanını kazanmasını ve bu unvanın kalıcı olmasını hedefliyoruz. İstanbul’u uluslararası alanda etkili bir şekilde temsil ederek, dijital dünyada ve kongre turizminde önemli bir çıkış yakalamak istiyoruz."



"İstanbul dünyanın en iyi 8'inci destinasyonu oldu"



TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver da turistlerin yüzde 92’sinin, diğer turistlerin TripAdvisor gibi seyahat platformlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı yorum ve tavsiyelerine, destinasyon reklamlarından daha fazla güvendiklerini söyledi.



Son iki yılda TripAdvisor üzerinden Türkiye’yi inceleyen seyahatçi sayısının yüzde 158 artış gösterdiğini kaydeden Shiver, "Bu da Türkiye’ye olan ilginin canlandığını bizlere gösteriyor. Seyahatçilerin Türkiye’ye olan ilgisi şu an tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu büyümenin çok büyük bir kısmı İstanbul’un misafirperverliğinden, kültürel ve tarihi zenginliğinden ve gastronomi alanındaki çeşitliliğinden kaynaklanıyor.



2018 yılında kullanıcılarımız tarafından seçilen en sevilen destinasyonların arasında İstanbul da yer aldı. İstanbul, Travelers’ Choice Destinasyon Ödüllerimiz kapsamında, dünyanın en iyi 8'inci destinasyonu oldu. Travelers’ Choice Ödülü, TripAdvisor tarafından seyahat sektörünün en iyilerine, hizmet, kalite ve müşteri memnuniyeti noktalarına odaklanarak verilen en önemli ödüldür." şeklinde konuştu.



Shiver, TripAdvisor olarak, İTO ve ICVB ile birlikte çalışacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduklarını bildirerek, "İstanbul’u aylık 490 milyondan fazla tekil ziyaretçi kitlemize tanıtacağız. TripAdvisor’da, ICVB’nin güvenilir içeriklerine seyahatçilerimiz tarafından oluşturulan kullanıcı bazlı içeriklerin tamamlayıcısı olarak yer vermek herkes için çok büyük bir kazanç olacak. Ek olarak İstanbul’a özel oluşturulan hizmet kampanyaları stratejisi kapsamında, şehrin en büyük rakiplerini araştıran kullanıcıların aklına İstanbul’u sokarak yepyeni bir potansiyel seyahatçi kitlesi oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul’un otel, restoran ve seyahat puanlarının web sitesinde puanlarının çok iyi olduğunu belirten Shiver, "İstanbul; Barcelona, Roma ve Paris’ten daha yüksek puanlara sahip. İstanbul 2019’da harika bir merkez olarak ortaya çıkıyor. Bu yıl İstanbul ziyaret edilecek en iyi destinasyonlar arasında dünyada 8, Avrupa’da 6. sırada yer alıyor." dedi.



Shiver, ICVB’nin gelecek yıl bir numaralı destinasyon olmayı hedeflediğini belirterek, bunu başarmasını kendilerinin de arzu ettiğini ifade etti.



İstanbul içeriğine aramalarda çok büyük bir ilgi artışı olduğunu kaydeden Shiver, İstanbul içeriğini en çok arayan ülkelerin İngiltere, ABD, Almanya, Rusya ve Fransa şeklinde sıralandığını bildirdi.



"Öncelikli konu, İstanbul’un nitelikli turist sayısına katkı"



Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avdagiç, bir yıllık bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, bu süreyi en verimli kullanmayı amaçladıklarını ve niyetlerinin söz konusu anlaşmayı gelecekte uzun vadeli olarak sürdürmek olduğunu ifade etti.Avdagiç, İstanbul’da turist profilinde değişim yaşadıklarını dikkati çekerek, "Öncelikli konumuz, İstanbul’un nitelikli turist sayısına nasıl katkı sağlayacağımız olacak." dedi.



Anlaşma ile İstanbul’u daha çok öne çıkaran bir kurgu içinde olacaklarının altını çizen Avdagiç, doğrudan otel ve restoranlara müdahil olmayacaklarını söyledi. Avdagiç, çalışmalarında "One İstanbul" markasını kullanacaklarını anımsatarak, İstanbul’un turist profilinde gerçekleşen değişimi avantaja çevirmeye çalışacaklarını vurguladı.



Anlaşmanın İstanbul’a kazandıracakları



Edinilen bilgiye göre, ICVB, İstanbul sayfasının yönetimini devralarak şehrin ana sayfasında yer alan bilgi ve görselleri düzenlemenin yanı sıra birtakım özel haklara da sahip olacak.



Her ay 490 milyon kullanıcının kullandığı TripAdvisor’da, İstanbul’a olan ilginin ve ziyaretçi trafiğinin artırılması hedefleniyor. Projeyle, İstanbul’un sahip olduğu değerler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak. Şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle İTO/ICVB tarafından yapılacak.



İstanbul’un TripAdvisor listelerinde "Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu" unvanını kazanmasında ve bu unvanının kalıcı olmasında önemli bir eşik aşılmış olacak. Hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlandığı için, gerçek anlamda dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan İstanbul’un sesi duyurulabilecek.



Dijital mecranın imkanlarıyla "akıllı hedefleme" imkanlarına kavuşulacak. Örneğin İstanbul’a rakip destinasyonların sayfalarını ziyaret eden ve o destinasyonlara seyahat etmeyi planlayan TripAdvisor kullanıcıları tespit edilebilecek. Bu kişilere ilgi alanlarına göre İstanbul’un zenginlikleri hakkında duyuru yapıp onlar da şehre çekilebilecek.



TripAdvisor’da gerçekleşen etkileşim ve data kullanımı, İstanbul ziyaretçileri için derinlikli ve güvenilir raporlama imkanı verecek. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan her çeşit etkinliğin duyurusunun uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yapılması fırsatına sahip olunacak.



Seyahate çıkanları, İstanbul rezervasyonuna motive eden bir iletişim kanalı ortaya çıkmış olacak.