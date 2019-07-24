İstanbul turizm rekoru sektörü heyecanlandırdı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından paylaşılan rapora göre, İstanbul ilk beş ayda 5.5 milyona yakın turisti misafir ederek son beş yıl içinde en yüksek yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı. İstanbul’u en çok ziyaret edenlerin ise üç farklı kıta ülkesinden gelmesi, İstanbul’un sahip olduğu turizm potansiyelini kanıtlıyor. Şehir otelciliğinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul’un ilk beş ayda ulaştığı sayı, yılın geri kalanı için de turizm sektörünü heyecanlandırıyor.



“Bu rekor şehir otelciliğini tanıtmamız için kaçırılmaması gereken bir fırsat”



Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, raporda paylaşılan istatistiklerin turizm sektörü için sevindirici olduğunu belirtti. Bu rekorun Türk ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını ekleyen Akçakaya şu sözlerle devam etti: “ Son yıllarda İstanbul’un artarak devam eden turizm potansiyelinin, bu sene rekor seviyeye ulaştığını görüyoruz. Bu, İstanbul’da öncülerinden biri olduğumuz şehir otelciliğini yabancı misafirlerimize tanıtmak için kaçırılmaması gereken bir fırsat. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan dört farklı otelimizle yabancı misafirlerimizi geleneksel Dedeman misafirperverliğimizle ağırlıyoruz.”