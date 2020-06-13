İstanbul uçuşlarını başlatıyor

Qatar Airways 13 Haziran 2020 tarihi itibarıyla haftanın her günü Boeing 777 tipi uçakla İstanbul uçuşlarına tekrar başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Skytrax ödüllerinde 5 kez “Dünyanın En İyi Havayolu” seçilen ve pandemi sürecinde gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak dünyada uçuşlarına devam eden en büyük global havayollarından biri olan Qatar Airways, uçuşlarını yine Skytrax ödüllerinde “Dünyanın En İyi Üçüncü Havalimanı” seçilen Doha’daki merkezi Hamad Uluslararası Havalimanı aktarmalı olarak gerçekleştirecek.

Qatar Airways CEO’su Akbar Al Baker yaptığı açıklamada Asya ile Avrupa’yı birleştiren bu harika şehre tekrar uçmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti ve pandemi krizi boyunca 50 milyon kilometreden fazla yol kat ettiklerini, 15 bin uçuş yaptıklarını, 1.8 milyondan fazla yolcu taşıdıklarını ve eşi benzeri olmayan bir tecrübe edindiklerini söyledi.

Sözlerine, alınan güvenik ve hijyen önlemleri ile devam eden Al Baker; “Geniş uçuş ağımız ve pandemi sürecinde uçuşlara devam etmemiz sayesinde en yeni ve en etkili ulusalararası havalimanı ve uçak içi hijyen prosedürlerini uyguladık. Bu kriz sırasında yolcularımızın güvendiği bir havayolu olduk ve dünya pandemi sürecinden çıkarken de yolcularımızın en güvenli ve emniyetli şekilde seyahat etmesini sağlıyor olacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.

Qatar Airways, ayrıca yolcular ve kabin ekibi için aldığı güvenlik önlemlerini de artırdı. Havayolunun yolcularla kabin ekibi arasında uçuş sırasında oluşan etkileşimi azaltan Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) kullanmaya başlamanın yanı sıra eldivenler ve yüz maskeleri de dahil olmak üzere birkaç haftadır uçuşlarda birçok önlem alıyor ve yolcularından uyum ve rahatlık için kendi maskelerini getirmelerini tavsiye ediyor.

Yolcuların güvenle seyahat planlarını yapabilmeleri adına Qatar Airways rezervasyon kurallarını da değiştirdi. Havayolunun yolcuları 31 Aralık 2020’ye kadar sınırsız tarih değişikliği hakkı, gidilecek asıl uçuş noktasından 5000 mil kadar uzaktaki bir noktaya ücretsiz değişiklik hakkı ve daha fazla esneklik sunuyor. Bu tarihten sonra normal bilet kurallarını uygulayacağını açıklayan havayolu ayrıca 31 Aralık 2020 tarihine kadar düzenlenen tüm biletlerin iki yıl geçerli olacağını duyurdu.