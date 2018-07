İstanbul’a gelen turist sayısında yıl sonu hedefi, 13 milyon!

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm İstatistik Raporlarını inceleyen Türkiye’nin ilk turistik şehir kartı Istanbul Welcome Card’ın yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde İstanbul’u ziyaret eden turist sayısı, geçen yıla göre %50 arttı. Son 5 yılın en yüksek artışıyla, İstanbul’a gelen turist sayısı 5.330.567’ye ulaştı. Türkiye’ye gelen turist sayısı ise aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %28,5 arttı ve 7.783.967 oldu. Ancak turistlerin ortalama geceleme sayısı ilk 5 ayda %20 azalarak 10,2’ye düştü.



New York, Paris, Londra gibi pek çok metropolde kullanılan ve özellikle tatillerde turistler için avantaj sağlayan “turistik şehir kartı" artık İstanbul’da da var. Haziran ayında yerli ve yabancı turistlerin kullanımına sunulan “Istanbul Welcome Card”, ulaşımdan şehir turuna, müze ve restoranlarda indirimlerden şehir rehberine kadar turistlerin seyahatlerini rahat geçirmelerine, zaman ve paradan tasarruf ederek şehri keşfetmelerine olanak tanıyor.

Turistler artık Istanbul Welcome Card ile İstanbul’u keşfedecek

İstanbul’a kültür, eğlence, alışveriş, iş ve sağlık için gelen turistlerin mutlu ayrılmasının turizme yapılacak en önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade eden İstanbul Welcome Card CEO’su Erdoğan Tur, “İnternetteki bilgi kirliliği ve seyahat forumlarında İstanbul hakkındaki olumsuz yorumlar, turistlerin özellikle fiyatlar konusunda güven problemi yaşamasına neden oluyor. Bu inançla hayat geçirdiğimiz İstanbul’un ilk turistik şehir kartı ‘Istanbul Welcome Card’ ile turistlere güvenli ve avantajlı tatil olanağı sunuyoruz. Havalimanında karşılama, otele transfer, ücretsiz şehir ve boğaz turu, yüzden fazla tur, aktivite restoran ve mağazada indirim, müzelerde hızlı geçiş, İstanbul’da gezilecek yerler ve 7/24 destek hattıyla ülkemize gelen turistlerin memnuniyeti için akılcı çözümler üretiyoruz. Kültür, eğlence ile alışverişin yanı sıra sağlık ve iş amaçlı gelen ziyaretçilerin de ortak ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

“Yıl sonuna kadar İstanbul 13 milyondan fazla yabancı turisti ağırlar”

İlk 5 aydaki artışın yıl geneli için çok önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Erdoğan Tur, şunları aktardı: “İstanbul son 20 yılda turizm açısından çok büyük bir kademe atladı. 2000’li yılların başında yılda sadece 2,5 milyon turist ağırlayan İstanbul, 2015’te yaklaşık 12,5 milyon turiste ev sahipliği yaptı. Ancak yaşanan olumsuz gelişmeler, 2016 ve 2017 yıllarında turist sayısının düşmesine neden oldu. 2018 ise, İstanbul için adeta dönüm noktası. Yıl sonuna kadar yaklaşık 13 milyon turisti ağırlayarak yeni bir rekor kıracağımızı öngörüyorum.”

İstanbul, Alman ve Rusların yanı sıra, Arap ülkelerinin gözbebeği olmaya devam ediyor

Ülkemize gelen turistler milliyetlerine göre incelendiğinde, 2018’in ilk 5 ayında İstanbul’u en çok ziyaret edenler 505.899 kişiyle Almanlar olurken, İranlı turistler 408.239 kişiyle ikinci ve Ruslar 249.350 turistle üçüncü sırada yer aldı. Her üç ülkeden İstanbul’a gelen turist sayısı önceki yıla göre yaklaşık %58 artış gösterdi. Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayılarında ise geçen yıla oranla %42,8 artış gerçekleşti. Her 5 turistten biri, Arap ülkelerinden geliyor. Her ülkenin farklı bir turist yapısı ve beklentileri olduğunu belirten Erdoğan Tur, “Batılı ülkelerden gelen turistler kültürel ve tarihi noktalara daha çok ilgi gösterirken, Arap turistler aileleriyle birlikte rahatça eğlenebileceği, alışveriş yapabileceği aktiviteler istiyor. Her milliyetin beklentisine hitap eden Istanbul Welcome Card; zengin içeriğiyle İstanbul gezi rehberi gibi turistlerin daha özgürce şehri tanımalarına olanak sağlıyor.

Bir turist ortalama 682 dolar harcıyor

2017 yılının Ocak-Mayıs aylarına göre 2018 yılında İstanbul’a havayoluyla geliş %50, deniz yoluyla geliş %36 oranında arttı. Havayoluyla gelen turistlerin %78’i Atatürk Havalimanı’nı tercih ederken, aynı dönemde kişi başı harcama tutarı 682 USD oldu.