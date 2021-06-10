İşte vizesiz seyahat edilecek 5 ülke

Türkiye’de kısıtlı normalleşme süreci başladı. Birçok ülke de pandemi sebebiyle hayata geçirdiği sınırlamaları gevşetiyor. Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, seyahatseverlerin kolaylıkla, vizesiz gezebileceği 5 farklı ülkeyi derledi.

2020 yılında hayatımıza giren COVID-19 pandemisi, seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına sebep oldu. Tatilseverlerin bütün planlarının ertelenmesine neden olan salgının etkileri, geliştirilen çeşitli aşılarla azalmaya devam ederken, ülkeler de kısıtlamalarda gevşemeye gidiyor. Birçok ülke ziyaretlerde vize koşulu aramıyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, seyahatseverlerin kolaylıkla gidebileceği, keyifle gezip görebileceği, vize koşulu bulunmayan ülkeleri bir araya getirdi.

4 mevsimi en güzel şekilde yaşatan destinasyon: Ukrayna!

Son yıllarda Ukrayna, her bütçeye uygun popüler bir seyahat destinasyonu haline geldi. Batı Avrupa'da bulacağınız cazibe merkezlerine sahip olmasa da uygun fiyatlar, Kiev'in harika manzaraları, Odessa’daki duru sahiller, Lviv’deki tarihi opera, kültür binaları ve daha az kalabalık turist akımıyla dikkat çekiyor.

Yemek, dans ve nefes kesici manzaraların birleşimi: Arjantin

Güney Amerika'da ziyaret edilecek en popüler ülkelerden biri olan Arjantin, her halükârda gezilmesi ve görülmesi gereken yerleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Buenos Aires'in kafe kültüründen Iguazu Şelaleleri'nin doğal güzelliğine, Perito Moreno buzulundan, Mendoza üzüm bağlarına kadar Arjantin; her kesimin ziyaret etmesi gereken zengin tarihe sahip bir ülke olarak öne çıkıyor.

Güney Amerika denince akla gelen ilk ülke: Brezilya!

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya’nın tamamı Güney Yarımküre'de bulunurken aynı zamanda çoğu tropikal, egzotik bitkiler ve vahşi yaşamla dolu geniş yağmur ormanlarıyla öne çıkıyor. Brezilya'nın 7 bin 400 kilometrelik Atlantik kıyısı, altın kumlu Copacabana Plajı’yla kaplı ve iç kısmında ise mineral kaynaklar bulunuyor. Koloni sonrası Portekiz kiliselerinin ve kültürünün etkileri hala hissediliyor. Bu güçlü Portekiz etkisi, Brezilya'nın kolonyal mimarisinde, kiliselerindeki ve manastırlarındaki sırlı çiniler ve dekoratif sanatlarda ile dilde belirgin bir rol oynuyor. Brezilya turistlere hem tropikal bir cennet; hem de pastoral sahil tatilleri ile orman keşiflerinden, birinci sınıf sanat müzelerine kadar birçok zengin deneyim vaat ediyor. Benzersiz yerlerden biri olan Mesih heykeli ve Rio Karnavalı’nın heyecan verici ritimleri, cazibe merkezleriyle keyifli bir kültürel destinasyon olarak tatilcileri bekliyor.

Savaşın gölgeleyemediği ülke: Bosna Hersek!

Bosna Hersek; Milijacka Nehri ile çevrelenmiş başkent Saraybosna’daki İkinci Dünya Savaşı’nı simgeleyen ve gece gündüz yanan ‘‘Sönmeyen Ateş Anıtı’’; iç savaş zamanında yapılan Umut Tüneli; Birinci Dünya Savaşı’nın ilk izlerini taşıyan Latin Köprüsü; Bosna’nın inadını simgeleyen ve 1997’den beri restoran olarak hizmet veren Inat Kuca Evi; denize kıyısı olan Neum şehri; Kravitse Şelaleleri gibi görülmeye değer birçok hikayesi olan rotalarıyla tatilcileri bekliyor.

Romantizm, Ortadoğu, renkler ve sahillerin unutulmaz karışımı: Fas!

Fas'ı gezerken etkili ve zengin bir deneyim yaşadığınızı fark edeceksiniz. Kaotik, renkli, güzel kokulu, göz alıcı özellikleriyle Fas, bir gezginin tüm duyularını karşılayan muhteşem bir ülke olarak öne çıkıyor. İster Marakeş’in benzersiz mimarisi ve sokak yemekleriyle dolu şehir hayatı, ister Sahra Çölü’nde safari deneyimi, isterseniz de Fez’de renkli duvarları ve teras marketlerini keşfedin, Fas eşsiz güzellikleri ile unutamayacağınız bir seyahat destinasyonu olarak öne çıkıyor.

obilet.com Hakkında

Türkiye’nin en seçkin otobüs firmalarını bünyesine katarak kullanıcılarına en iyi firmaları kıyaslama ve kendilerine en uygun otobüs ve uçak biletini bulma imkanı sağlamak için Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak tarafından 2012 yılında kuruldu. 2015’de Earlybird Venture Capital tarafından yatırım alarak büyümesini hızlandırdı. Toplam ziyaretçi sayısı kurulduğu günden bu yana 400 milyona ulaşan obilet.com, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen seyahat sitesi ve bilet satış platformu olma özelliği taşıyor.