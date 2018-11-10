İşte yılbaşı tatili için öneriler FEST Travel ,bu yıl da sizin için yeni yılı dünyanın en güzel coğrafyalarında;doğanın içinde, tarihi öğrenerek veya yerel lezzetlerin tadına vararak karşılayabilmeniz için en güzel rotaları tasarladı.



MEDENİYETLERİN AKDENİZ’E AÇILAN KAPISI BEYRUT

30 Aralık 2018 - 2 Ocak 2019



Yılbaşı tatilinizde vizesiz bir destinasyon seçmek istiyorsanız Lübnan’ı öneriyoruz. Lezzetli yemekleriyle, medeniyetlerin Akdeniz'e açılan kapısı, gezginlerin sık uğradığı durak, Osmanlı ve Haçlı'ların izlerinin birbirine karıştığı tüm zamanların şehri “Ortadoğu’nun Paris’i”Beyrut'ta farklı bir yılbaşı.Ortadoğu’nun bu önemli başkenti dışında, gezinin odağında “Dünya Mirası” kentler, tarihi Neolitik çağa uzanan Biblos, Baalbek antik şehri ve tarihi yerleşim Anjar bulunuyor.



OECONOMICA KÜBA'DA YILBAŞI

28 Aralık 2018 - 6 Ocak 2019



Sizin için yılbaşı demek müzik, dans, eğlence demekse işte burası tam adresi!

Yılbaşını Havana'da geçirip ertesi gün Küba'nın en iyi plajlarından biri olan Varadero'da gün boyu denizin, kumun ve kokteyllerin tadını çıkarıp dinleneceğiz. Fidel Castro, Che Guevara ve Ernest Hemingway’in ayak izlerinde, müziğin, dansın ve devrimin ülkesi Küba’da unutulmaz bir yılbaşı…



TAŞIN BELLEĞİ YILBAŞINDA MARDİN - MİDYAT – HASANKEYF

30 Aralık 2018 - 1 Ocak 2019



Yılbaşında uzaklara gitmeden, yurtiçinde geçirmek isteyenlerin rotası! Bir dağın tepesine kurulmuş taşın kalbi Mardin'de Mezopotamya'nın kucağındaki Dara'ya, Deyrulzafaran ve Mor Gabriel'e, sular altındaki Hasankeyf'in son anlarına, ezan sesiyle kilise çanının birbirine karıştığı taş sokakları birbirine bağlayan meşhur geçitlere, bambaşka lezzetlere doğru doyamayacağınız bir seyir gezisi.



PORTEKİZ’DE YILBAŞI



28 Aralık 2018 - 1 Ocak 2019

Avrupa'nın en batı ucundaki konu­muyla tarih boyunca pek çok halkın kaynaştığı Portekiz’de, yerel tatlarla tatil keyfinizi katlayabilir, Portekizlilerin romantik mizacının yansıması olan ezgiler eşliğinde eğlenebilir, Kuzey Portekiz’in incisi Porto, neolitik dönemlerden beri ayakta olan Lizbon, Heronimos Manastırı ve Belem Kulesi, Sintra, Alcobaça Manastırı, Douro Nehri’nde tekne gezintisi gibitarihi içinize çekmenize olanak sağlayan yerlerride içinde barındıran güzel bir yılbaşı gezisi geçirebilirsiniz.



YILBAŞINDA UMMAN SULTANLIĞI



28 Aralık 2018 - 4 Ocak 2019

Arap Yarımadası’nın petrol zengini olup şaşaadan uzak kalmayı başarabilen ülkesi Umman Sultanlığı, zengin kültürü, geçmiş medeniyetlerin gururla taşıdığı mirası, doğal güzellikleri, mütevazı kentleri ve eğitimli genç nesliyle, Arabistan Yarımadası’na dair algılarınızı değiştirecek. Umman, bozulmayan doğası, derin kanyonları, göz alıcı kumulları ve yemyeşil vadileri ile adeta çölün ortasında bir serap gibi gezginleri büyüleyecek bir yılbaşı gezisi.



OECONOMICA: YILBAŞINDA LAPLAND



29 Aralık 2018 - 2 Ocak 2019

Yılbaşında Lapland gezisinde Finlandiya’nın iki önemli kenti Helsinki ve Rovaniemi’yi gezecek, haskilerin (Sibirya kurdu) ve Ren geyiklerinin çektiği kızaklarla eşsiz manzaraları içinde yol alacak, kar motosikletleri ile Kuzey Işıkları altında buz safarisi yapacak, Noel Baba’nın resmi memleketi Santa Claus kasabasına uğrayacak; kısacası belgesellerde tanık olduğunuz türden bir maceraya doğru yol alacaksınız.