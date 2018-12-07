“İzmir Kolonyaları” Turizm Bakanlığı Standında

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Olgunsoy Laboratuvarı Sahibi Eczacı Enver Olgunsoy, İzmir'e özel 7 farklı çiçekten ürettiği 8 kolonya, bu kokuların esansından hazırlanan lokumlar ile 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Turizm Bakanlığı standında yer aldı.

İzmir’in tarihten günümüze kolonyalar şehri olduğunu söyleyen Olgunsoy, “Turizm fuarı için bakanlıktan gelen davete icabet ettik. İzmir kolonyalarını tüm dünyaya tanıtmak ana hedefimiz” dedi.



İzmir'e özel 7 çiçeği ve bu çiçeklerin karışımıyla oluşan İmbat isimli esansıyla toplam 8 adet kolonya üreten Olgunsoy, “Firmamın 40.yılı anısına sosyal sorumluluk projesi olarak çıktığım bu yolda İzmir’in bu güzel özelliğini tekrar gün yüzüne çıkarmak istedim. Bu yolda da hiçbir maddi kaygı gütmeden çalışıyorum, bunun karşılığını da tüm İzmir kazanıyor’ dedi.



Selluka, jakaranda, yasemin, nergis gibi İzmir’e özgü sekiz çiçeğin kokusundan dokuz farklı kolonya üreten Olgunsoy İzmir’in, Türkiye'de kolonyanın ilk üretildiği şehir olduğunu söyledi.Olgunsoy, misafire kolonya ikram etmenin geleneksel ritüellerimizden olduğunu belirterek, “Aynı şekilde lokum ikram etmek de öyle. Biz de bu çiçeklerin kokusundan lokum ve sabun da ürettik. Amacımız İzmir’in geleneksel ritüellerini tekrar yaşatmak. 4 sene önce tescilini aldığımız markamız İzmir Kolonyaları ile tamamen sosyal sorumluluk ve İzmir’e borcumuzu ödemek maksatlı bu işe soyunduk. Turizm Bakanlığı’nın bu daveti de gösteriyor ki bunu başarıyoruz” diye konuştu.