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Kalinda Inn yaza hazır

Dünyanın en güzel plajlarından biri olan Çeşme’deki Ilıca Plajı’na 20 metre uzaklıktaki Kalinda Inn Hotel, eşsiz manzarası, konforlu yaşam alanları ve kaliteli hizmet anlayışıyla benzerlerinin çok ötesinde bir tatil imkanı sunuyor.

Kalinda Inn yaza hazır

Modern çizgisi ve on yıla yaklaşan deneyimiyle misafirlerini Çeşme’nin tadını çıkarmaya davet eden Kalinda Inn Hotel, ulaşılabilir fiyatları ile de yıllardır tatilcilerin tercihi olmayı sürdürüyor.  

Ilıca Plajı’nın eşsiz manzarasına sahip 4 adedi suit olmak üzere 48 oda ve 104 yatak kapasiteli otel, oda-kahvaltı sistemiyle hizmet verirken, deniz manzaralı yemek salonunda açık büfe kahvaltı servisi sunuyor. Mövenpick İzmir, Çeşme’deki Boyalık ve Villa Saray Otelleri’ni de işleten 30 yıllık turizmci Viltur Grubu’na ait Kalinda Inn Otel’in giriş kısmında ise dünyaca ünlü Mövenpick dondurmalarının satışa sunulduğu bir pastane de yer alıyor. Otelin ücretsiz wifi, oda servisi, merkezi sistem klima gibi olanakları da mevcut. 

Kalinda Inn Hotel’de huzur ve eğlence bir arada
2011 yılında açılan muhteşem deniz manzarasına sahip Kalinda Inn Hotel, misafirlerine butik otel tarzı ile konforu bir arada sunuyor. Çeşme’nin eğlenceli ruhunu yakalamak ve deniz manzarasının tadını çıkarmak isteyenleri Çeşme’ye davet eden Kalinda Inn Hotel, yaza özel fırsatlarıyla misafirlerini bekliyor. 
 

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