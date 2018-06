Kapadokya'da bayram yoğunluğu - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Ramazan Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerinde tam doluluk oranına ulaşıldı - TURSAB Kapadokya BYK Başkanı Coşkun Kırtıl: - "Kapadokya'da konaklama için yer kalmadı diyebiliriz, yoğun bir talep var"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları, at, ATV, deve ve sıcak hava balon turlarıyla dünyaca ünlü Kapadokya bölgesinde, Ramazan Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığı bildirildi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan, kültür, tarih ve doğanın iç içe olduğu, yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bölgede, bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Coşkun Kırtıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki otellerde boş oda kalmadığını, sektör temsilcilerinin talebin karşılanması için çaba gösterdiğini belirtti.

Kısa süreli tatillerde yerli turistlerin kültür turizmine yöneldiğini aktaran Kırtıl, bu durumun da Kapadokya bölgesi için avantaja dönüştüğünü söyledi.

Bölgedeki turist sayısının geçen yıla kıyasla artış gösterdiğini, Kapadokya'nın gelecek yıllarda turizm alanında sürekli tercih edilir hale gelerek, marka değerinin artacağına inandığını ifade eden Kırtıl, "Kapadokya'da konaklama için yer kalmadı diyebiliriz, yoğun bir talep var. Kapadokya milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış masalsı bir turizm alanı. İlginç doğal yapısı ile dünyada başka bir benzeri yok. Turizmde farklı destinasyonlar var ama Kapadokya diğerlerinden çok daha farklı bir merkez." dedi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz da Uzakdoğu ve Avrupa'dan gelen turistlerin bölgede yoğunluk oluşturduğunu, bayram tatili ile bu yoğunluğun daha da artacağını dile getirdi.

Bölgede her bütçeye uygun tatil imkanı bulunduğunu anlatan Durmaz, şöyle konuştu:

"Bayramda yüzde 100'e yakın doluluk bekliyoruz. Rus, Çin ve Avrupalı turistler bölgede bulunuyor. Yerli turistlerin de tercihiyle yoğunluk bekliyoruz. Geçen yıla göre turist sayısı oldukça arttı. Bölgede yeni yatırımlar devam ediyor. Göreme ve çevre beldelerde hatta köylerde bile butik oteller yaygınlaşıyor. Her bütçeye uygun tesisin bulunabildiği Kapadokya'ya gelen insanlar buradan mutlu ve huzurlu şekilde dinlenmiş olarak ayrılıyor. Kapadokya'ya gelecek kişiler, bölgenin en önemli aktivitelerinden sıcak hava balon turuna katılabilirler, at, ATV araç veya bisikletle vadilerde gezinti yapabilir ayrıca yaya yolunda yürüyerek de peri bacaları arasındaki turlara katılabilecekler. Bayramda, Kapadokya'nın simgelerinden birisi haline gelen sıcak hava balon turuna olan ilginin de artmasını bekliyoruz."

Göreme beldesinde bölgeye özgü kayadan oyma mağara otelde işletme müdürü olarak görev yapan Burcu Yücel ise doğa ile baş başa olmak isteyenler için Kapadokya'nın alternatifsiz bir tatil merkezi olduğunu dile getirerek, "Doluluk oranı güzel. Bayram tatili bizim için bulunmaz bir güzellik. Kapadokya, tarihi ve doğasıyla dünyada eşi olmayan bir merkez. Doğayı seviyorsanız Kapadokya coğrafi yapısı ve aktiviteleri ile eşi bulunmaz bir turizm merkezi." ifadelerini kullandı.