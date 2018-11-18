Karadeniz’de turizm rüzgarı esti

Türkiye’nin en stratejik ve önü açık sektörü turizmin geliştirilmesinde pazar farklılaştırılması adına Karadeniz Havzası öne çıkıyor. Gelecek Turizmde kapsamında yapılan Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak Projesini incelemek için Ordu buluşan seyahat acentaları 1. Karadeniz Tanıtım Toplantısı’nı yaptılar.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem katılımıyla gerçekleşen buluşma ekonomi basını ve bölge acentelerinin katılımıyla 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Ordu Anemon Otel’de yapıldı. Toplantıya Ordu, Trabzon, Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat illerinden gelen TÜRSAB üyesi acenteler katıldı. Bölge acentelerinin beklentilerinin alındığı, sorun ve çözümlere yönelik görüşlerinin paylaşıldığı arama toplantısında konuşan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Erdem “Farklılaşmanın başlatılacağı ilk nokta Karadeniz olmalı. Bu yüzden turizmde yeni atılımların başlangıcını bir Karadeniz ilinden, Ordu’dan yapıyoruz” dedi.

Ordu’nun Karadeniz’in ortasında, zengin öz kaynaklarına rağmen en az tanınan il olma özelliğine dikkat çeken Hasan Erdem, başlangıç noktasını Ordu yapmalarının temel nedeninin de bu olduğunu açıkladı ve şunları söyledi: “TÜRSAB’ın amacı Türkiye’nin bu kaynağını tüm dünyaya tanıtmaktır. Ama görmeden anlatamazsınız. Bu amaçla geldik.”



“Konsantrasyonumuzu Karadeniz’e verelim”

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, Karadeniz’in altın gerdanının Trabzon, Ordu ve Samsun olduğuna dikkat çekip, orman ve doğa değerleri doğru kurgulanırsa, bölgede büyük fırsatlar olduğunu belirtti. Yabancıların Karadeniz’e turist göndermemek için çaba gösterdiğinin altını çizen Erdem “Buraya gelen aşık oluyor ve kanaat kartopu etkisi yaratıyor” dedi. Mevcut doğal güzelliği talan etmeden ekonomiye dönüştürmenin, göçü engellerken bölge insanının yararını sağlamanın mümkün olduğunu vurgulayan TÜRSAB Başkan Yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk turizmi son dönemde rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye’nin dolar karşısında dik durmasını sağlayan, cari açığın en önemli panzehiri olan sektörümüzdeki bu rekorlar bizi rehavete sürüklememeli. Geçmiş yıllardaki tecrübelerden ders çıkarıp her olumsuzluğa karşı hazır olmalıyız. Turisti çeşitlendirirken, bölgelerin özelliklerine yönelik çalışmalar da yürütmeliyiz. Sadece Ege ve Akdeniz’in deniz, kum ve güneşe dayalı turizmi ile yetinemeyiz. Bunu aşıp tarih, doğa ve alışveriş gibi alanlara yönelmeliyiz. Dünyanın her yerinden turist gelmeli. Ama Karadeniz destinasyonu üzerinde özel çalışmalar yürütmeliyiz. Orta Karadeniz Bölgesi’ni Trabzon taşıyor. Bu hattı genişletmek zorundayız. Karadeniz’in odak noktası Ortadoğu ve Körfez turizmidir. Bölgeden gelen turistin yüzde 80’i bu lokasyonu tercih ediyor. O zaman Karadeniz özelinde yüzde 15’lik Avrupalı turist yerine, yüzde 80’lik dilimi arttırmak üzere çalışmalar yapmalı, konsantrasyonumuzu buraya vermeliyiz. Kendimizi ifade edemiyoruz. Fuarlara katılmalı, acenteler düzeyinde çalışmalar yapmalı; hatta teknolojiyi yakalayıp, acenteler olarak dijital dönüşümü sağlamalıyız. Turizmi bilmeyen yerel yönetimleri bilgilendirmeliyiz.” 8 Ekim’de Kuveyt’te 120 acenteyle buluştuklarını, Nisan ayında da Katar çıkarması yapacaklarını ifade eden Hasan Erdem “Karadeniz, Ortadoğu için biçilmiz kaftan” dedi. TÜRSAB Başkan Yardımcısı, bölgeye verdikleri önemin bir kez daha altını çizip “Ordu ile başladık, ama devamı gelecek. Uygun destinasyonları belirleyip, bölgeye acentelerimizi götürüp, destek vereceğiz” diye konuştu.

