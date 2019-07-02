Karadeniz’de yatırım iştahı yavaşladı

Son iki yılın en cazip bölgesi Karadeniz’de yatırımlar yavaşladı. Geçen yıl en fazla otel yatırımı yapılan üçüncü şehir olan Trabzon’da bu yıl ilk 4 ayda hiç yatırım teşvik başvurusu yapılmadı. Antalya, İstanbul ve Muğla, en fazla yatırım talebi gören ilk üç il oldu.



Konaklama yatırımlarında proje sayısı azalırken, toplam yatırım tutarı TL bazında arttı. Antalya ve İstanbul’dan sonra son iki yılın en hızlı büyüyen illerinden biri olan Trabzon’da yatırım iştahı dindi. Genel olarak Karadeniz Bölgesi’ne yapılan yatırımlar da yavaşladı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bu yılın ilk 4 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ‘Yatırım Teşvik Belgelerine’ ilişkin verileri il bazında araştırdı. Buna göre, Ocak-Nisan 2019 döneminde ülke genelinde toplamda 16 şehirde 41 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. En bazla yatırım teşviği sıralamasında son iki yıldır Antalya ve İstanbul’dan sonra üçüncü sırada yer alan Trabzon’da bu yıl 4 ayda hiç başvuru olmaması dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde Trabzon’da 4 otel projesi için başvuru yapılmıştı. Tüm Karadeniz Bölgesi genelinde geçen yıl aynı döneminde 11 proje için başvuru yapılırken, bu yılki sayı 5’te kaldı. Proje sayısı açısından en fazla otel yatırımı yapılacak iller sıralamasında Antalya 10 otel ile yine ilk sıraya otururken, İstanbul 8 otel ile ikinci, Muğla 6 otel ile üçüncü sırada yer aldı.



TÜROB, daha önce yaptığı açıklamalarda Ortadoğu kökenli turist talebindeki dönemsel artış sonrasında Karadeniz Bölgesi’ndeki plansız yatırımlara dikkat çekmiş, plansız yatırımların hızlanması durumunda atıl kapasite riskinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.



Eresin: Yeni otel yerine yenileme



Yatırımlarla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, her şeye rağmen Anadolu şehirlerinde yatırım artışını sevindirici olduğunu dile getirdi. Eresin, “Ancak en fazla yatırım yapılan İstanbul, Antalya ve Muğla’nın yatırımlarda yine en fazla talep çeken şehirler olduğunu görüyoruz. Buralarda artık yeni yatırımlardan çok renovasyona, yani yenilemelere önem verilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyoruz” dedi. Eresin, yeni yatırımların proje sayısı açından 3 ve 4 yıldızlı tesislerde yoğunlaşmasının olumlu bir gelişme olduğuna da işaret etti.



Yatırım tutarı arttı, proje sayısı azaldı



Öte yandan toplamda 1 milyar 227 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan 41 yeni yatırım sonrasında sektöre 2.397 yeni ek istihdam sağlanacak. Yatırımların tamamlanması ile yatak kapasitesi 9.413 adet artacak. Geçen yılın aynı döneminde 32 şehirde toplam 11.052 yatak kapasiteli 64 otel projesi için 1 milyar 183 milyon TL’lik teşvik başvurusu yapılmıştı. Buna göre yatırım tutarı TL bazında yüzde 3.6 artarken, proje sayısında yüzde 35 düşüş meydana geldi. Bu arada 2019 yılının ilk dört ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 15 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 5.488 otel ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı.



4 ayda yine Antalya ve İstanbul zirvede*



İl Proje sayısı Toplam yatak kapasitesi

Antalya 10 5.182

İstanbul 8 1.335

Muğla 6 722

İzmir 2 322

Konya 2 184

Edirne 2 128

Sakarya 1 500

Nevşehir 1 196

Zonguldak 1 192

Tekirdağ 1 156

Ordu 1 152

Van 1 106

Balıkesir 1 102

Giresun 1 50

Tokat 1 40

Samsun 1 36



• Ocak-Nisan 2019