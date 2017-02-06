Kayakçıların yeni gözdesi oldu

Kayseri şehir merkezinde yer alan, şehrin en yeni 5 yıldızlı oteli olarak son yıllarda kayakçıların gözdesi haline geldi. Gerek sunduğu imkanlar, gerekse kalitesiyle üst düzey bir konaklama deneyimi yaşayıp kayak merkezine de kolayca ulaşmak isteyen kayakçılara ev sahipliği yapan tesis, kayak tutkunlarına sunduğu özel paketlerle de bu sene ilgi odağı olmaya devam ediyor.Özellikle sömestr döneminde %100 doluluğa ulaşan tesisin, kış dönemindeki misafirlerinin %82’sini Erciyes’e kayak yapmak için gelen ve Radisson’un kayak paketinden yararlanan misafirler oluşturuyor.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Atakan Altuğ şunları söyledi: “, Türkiye’de son yılların en gözde kayak merkezi olarak sürekli yükselen bir grafik çizmekte. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erciyes A.Ş.’nin profesyonel çalışmalarıyla, teknoloji ve yönetim kalitesi anlamında çok kısa sürede İsviçre ve Avusturya’daki kayak merkezleri seviyesine ulaşan merkez, her sene artan sayıda kayakçının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Erciyes Master Planı da, şehir ekonomisine ve turizmine katkı sağlama hedefine başarıyla ulaşmış durumda. Erciyes Kayak Merkezi, İstanbul’dan ulaşılması en kolay kayak merkezi olmasıyla da ciddi avantajlar sağlıyor. Dünyanın en yakın kayak merkezi olan Erciyes’e, İstanbul’dan yaklaşık 1 saatlik bir uçuş ve havaalanından tesislere otoban kalitesindeki yollardan 20-25 dakikalık bir otomobil yolculuğu ile ulaşılıyor” dedi.Radisson Blu Kayseri kayak paketi, beş yıldızlı bir otelin konaklama konforunu sağlarken, kahvaltı, Erciyes Kayak Merkezi’ne gidiş-dönüş transfer ve günlük sınırsız Ski Pass içeren bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Kayak malzemesi, kızak, kar motosikleti kiralamak isteyen veya kayak dersi almak isteyen misafirlerine de, Erciyes’te anlaşmalı olduğu uzman merkezler aracılığıyla, çok uygun fiyatlara bu ihtiyaçlarının temin edilmesini de sağlayan Radisson Blu Hotel, misafirlerine Kayseri’nin en merkezi konumunda olmasının ayrıcalığını da sunuyor. Tesis, Kapadokya’ya olan yakınlığı sayesinde de isteyen misafirlerine “Kültür Kayağı” konsepti içerisinde Kapadokya gezisi imkânı da veriyor.