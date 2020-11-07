Kemal Şahin çıkışı teniste buldu

Türkiye'de ve Almanya'da bir çok ilke imza atan iş insanı Kemal Şahin bu defa turizm sektöründe farklı bir pencere açtı. Tekstil, gayrimenkul ve turizm gibi önemli sektörlerde önemli başarılar gösteren ve sadece Türkiye'de değil Almanya'da da yılın işadamı seçilen Kemal Şahin pandeminin vurduğu turizm sektöünde pes etmeden yenilikler bularak yoluna devam ediyor.

Sezonun en başında turizm sektöürnün önünü açmak için çok önemli bir toplantı düzenleyen, ardından zoom üzerinden online yaptığı etkinlikte sektöre yenilikler bulma çağrısı yapan ve sektörün önünü açmak için inovatif adımı atan Kemal Şahin sahibi olduğu Antalya Megasaray kurduğu Tenis Akademisi ile ve tenis camiasının adresi olmaya hazırlanıyor.

Bir anda tüm tenis dünyasının ilgi odağı haline gelen Megasaray doluluk açısından da sezonun en başarılı tesislerinden biri olarak dikkat çekti. Son olarak “Hülya Avşar Cup Turnuvası” düzenleyerek sektörde heyecan yaratan bir etkinliğe imza atan Kemal Şahin artık bütün tesislerin bir ilgi alanı olması gerektiğini söylüyor. Megasaray Otel’de gerçekleşen turnuva sonrası tesisin tenisin adresi olacağı belirtiliyor.

Tesisteki muhteşem kortlarda yapılan maçların çok keyifli geçtiğini belirten sanatçı Hülya Avşar; otel ve akademi yöneticilerine teşekkür etti. 20 yıldır yaptığı turnuvanın sosyal sorumluluk bilinciyle; elde edilen geliri, başarılı genç tenisçilere ve başarılı üniversite öğrencilerine burs olarak kullanmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Megasaray otel ve akademi yöneticileri, turnuvanın ana sponsoru olarak bu anlamlı organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını, gençlere ve spora destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Hülya Avşar’a adının yazdığı forma ve plaketle teşekkür etti.

Şahinler Holding’in turizm yatırımı ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun resmi turizm sponsoru olan Club Megasaray Otel bünyesinde kurulan Megasaray Tenis Akademi, 2019 yılından bu yana federasyonla imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla; federasyonun ülkemizde tenisin yaygınlaşması, yetenekli oyuncuların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünde oluşturduğu stratejilere uygun olarak çalışmalarını devam ettiriyor.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, geleceğe yönelik değişik sektörlerde büyük başarılara imza attı. Bunun yanı sıra spora ve sporcuya yatırım yapmak için Megasaray Tenis Akademi’yi hayata geçirdi. Akademi, kurulduğu günden bugüne Davis Cup’ın da içinde bulunduğu 50’den fazla önemli turnuvaya ev sahipliği yaptı. Türkiye Tenis Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan ve sanatçı Hülya Avşar’ın adını verdiği Hülya Avşar Cup Turnuvası’nın ana sponsoru olan Megasaray Tenis Akademi, 49 tenis kortuyla bölgenin en büyük tenis merkezlerinden biri olarak ülkemiz tenisine hizmet veriyor.

Ayrıca Megasaray Tenis Akademi, Türkiye Tenis Federasyonu ile yaptığı çok yönlü işbirliği sayesinde federasyonun takviminde yer alan birçok önemli turnuvaya ev sahipliği yapmaya devam edecek. Böylelikle tenis camiasına yeni şampiyonlar kazandırmayı ve Belek bölgesini turizm alanında dünyaya tanıtıp spor adına başarılı işlere imza atacak.