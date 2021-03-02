Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Borsada endekslerin değişimi ceset BİST 100 Vodafone çaykur rizespor
Türkiye hazır beton üretiminde Avrupa’nın lideri
Avrupa’nın lideri
Şifresi 1234 olanlar dikkat
Yoksa şifreniz 1234 mü?
Rüzgarın ülkesiyiz
Rüzgarın ülkesiyiz
Üç gemi sattı
Üç gemi birden sattı
İhracatta nar bereketi
İhracatta nar bereketi

Kısa çalışma ödeneği devam etsin

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin, “Sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni destekler eklenebilmesi çok önemli. Özellikle kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesi sektörümüz için hayati önem taşımaktadır. Bu uygulama, salgının ağır koşullarında sektöre sağlanan en önemli destek olmuştur” dedi.

Kısa çalışma ödeneği devam etsin

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesinin turizm ve konaklama sektörü için hayati önem taşıdığını söyledi. Başkan Eresin, 31 Mart 2021 itibariyle sona erecek olan kısa çalışma ödeneğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında, Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en fazla turizm sektörünü etkilediğini kaydeden Eresin, “Sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni destekler eklenebilmesi çok önemli. Özellikle kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesi sektörümüz için hayati önem taşımaktadır. Bu uygulama, salgının ağır koşullarında sektöre sağlanan en önemli destek olmuştur” dedi.

Kalifiye istihdamı kaybetmeyelim

Bu destek sayesinde salgının sektör istihdamı üzerindeki olumsuz etkisinin minimumda kaldığına işaret eden Eresin, şunları söyledi: “Sektör tüm dünyada olduğu gibi tarihinin en zor dönemini yaşarken, birçok konaklama tesisi faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Mevcut durumda da Türkiye genelinde otellerin yarıdan fazlası mecburi molaya devam etmektedir. Her zaman ısrarla belirttiğimiz gibi önceliğimiz insan sağlığı… Bunun kadar önemli olan bir diğer konumuz da sektörümüzün yetişmiş insan kaynağını koruyabilmek ve salgın sonrasında da Türkiye’nin alanında en kalifiye çalışan grubunun, sektör bünyesinde devam edebilmesini sağlayabilmektir.”

Şehir otellerinin işi zor

Türkiye’de ve tüm dünyada normalleşme adımlarının planlandığı gibi olursa yılın ikinci yarısından sonra turizm sektöründe yavaş yavaş bir hareket başlamasını beklediklerini vurgulayan Eresin, “Bu hareket ilk etapta kıyı bölgelerde başlayacaktır ve maalesef şehir otellerine etkisi yıl sonunu bulacak gibi görünüyor. Avrupa’dan ve diğer büyük turizm pazarlarımızdan gelen ilk sinyallere bakıldığında da şehir otellerinin yıl sonuna kadar işlerinin zor olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Kısa çalışma ödeneğiTurizm Için Hayati önemdeTÜROB Başkanı Müberra EresinTürkiye Otelciler Birliğ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.