Kız kıza tatilin güvenli adresi Katar oldu

Numbeo tarafından dünyanın en güvenli ülkesi seçilen Katar ve yine Numbeo endeksinde dünyanın en güvenli ikinci kenti seçilen Başkent Doha, benzersiz bir tatil arayan kadın turistler için en güvenli destinasyon olarak öne çıkıyor. İstanbul'dan yalnızca dört saatlik bir uçuşla ulaşılabilen, aynı zamanda Türk ziyaretçiler için vizesiz giriş kolaylığıyla da dikkat çeken Katar'ın benzersiz zenginlikteki otel, restoran, etkinlik ve kültürel deneyim alternatifleri ülkeyi kız kıza tatil için ideal bir destinasyon konumuna taşıyor.

Katar, tek başına ya da grup olarak tatile çıkmayı düşünen kadınlar için en ideal destinasyon. Dünyanın en güvenli ülkeleri sıralamasında her zaman ilk sıralarda yer alan ülke, Numbeo endeksinde bir kez daha en güvenli ülke seçilirken, başkent Doha da en güvenli ikinci kent oldu.

İstanbul'dan yalnızca dört saatlik bir uçuşla ulaşılabilen ülke, aynı zamanda Türk ziyaretçiler için vizesiz giriş kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Katar'ın benzersiz zenginlikteki otel, restoran, etkinlik ve kültürel deneyim alternatifleri ülkeyi kız kıza tatil için ideal bir destinasyon konumuna taşıyor.

Kız kıza tatilin gözde aktiviteleri

Birbirinden farklı heyecan verici aktiviteler ve çeşitli tatil rotalarıyla Katar'da; alışveriş, spa ya da tekne gezisi gibi etkinliklerin yanında dünyanın en seçkin lezzetlerini sunan birinci sınıf restoranlarda yemek keyfi de kadın turistleri bekliyor.

Adeta zamanda yolculuk hissi yaşatan Souq Waqif gezisinin yanında altıncılar çarşısı Gold Souq, ile Galeries Lafayette, Al Hazm Mall ve The Pearl-Qatar gibi ayrıcalıklı alışveriş merkezlerinde de bambaşka bir deneyim kız kıza tatilcileri bekliyor.

Daha sakin zaman geçirmek isteyenler için ise Katar'ın dünya çapındaki wellness tesisleri ideal bir seçenek. Geleneksel Arap yelkenlisi Dhow tekneleriyle gün batımından başlayan ve kent ışıklarının muhteşem görüntüsünü sunan bir gezi ya da kadınlara özel indirimler uygulanan The Ritz Carlton Doha'nın lüks atmosferinde bir gece de diğer eğlenceli deneyimler.

Katar macerasını muhteşem anılara dönüştürmek isteyen hanımlar için Katar Turizm (Qatar Tourism)'in önerdiği en güzel fotoğraf çekilecek yerler ise şöyle:

Katar'daki en gözde Instagram noktaları:

Qanat Quartier Köprüsü: Venedik'ten ilham alan mimarisiyle Qanat Quartier, sıra dışı ve Instagram için ideal görüntüsüyle tanınıyor. Pastel renkli binaları ve kafeleri keşfetmeden önce bir Instagram hikayesi çekmek isteyenler için ünlü Rialto köprüsünün bir replikası da burada yer alıyor

Katar Ulusal Müzesi: Eğitim Kenti (Education City) kompleksinin kalbinde yer alan son teknoloji ürünü binada, milyonlarca kitabın yanında en son öğrenim olanakları ve programlarına erişim de sağlanıyor. Ünlü Hollandalı mimar Rem Koolhaas tarafından tasarlanan etkileyici dış cepheyi sergileyen bir fotoğraf ya da kütüphanenin muhteşem iç mekanından birkaç kare koleksiyonların olmazsa olmazı.

Katar Ulusal Müzesi: Fransız mimar Jean Nouvel tarafından çöl gülünden ilham alan çarpıcı bir tasarıma sahip olan Katar Ulusal Müzesi, ziyaretçileri interaktif bir yolculuğa çıkararak ülkenin hikayesini yaratıcı bir şekilde anlatan bir dönüm noktası.

Msheireb Downtown Doha: Dünyanın ilk sürdürülebilir şehir merkezi yenileme projesi olan Msheireb mahallesi yeni bir mimari anlayışla şehrin en yeni sosyal merkezi. Kent yaşamı, çalışma ya da yemek için ideal bir yer.

Katara Kültür Köyü: Katara Kültür Köyü, ülkedeki yaratıcı girişimler ve sanatın kalbinin attğı yer. Denize bakan amfitiyatro, İslami ve klasik Yunan unsurlarının mükemmel bir mimari karışımı olarak dikkat çekiyor. Yıl boyu gösteri ve konserlere ev sahipliği yapan mekandaki muhteşem manzara ve enstalasyonlar her telefonda olması gereken görüntüler için ideal.

Khor Al Adaid: Dünyada çölün denizle buluştuğu birkaç yerden biri olan Khor Al Adaid, aynı zamanda iç deniz olarak da biliniyor. Katar'ın en popüler ziyaret noktalarından birinde büyüleyici manzaralar eşliğinde ömür boyu hatırlanacak fotoğraflar çekmek mümkün.

En güncel yolculuk kuralları ve uygulamaları hakkında bilgi almak için Katar Halk Sağlığı Bakanlığı'nın sitesini ziyaret edebilir (www.moph.gov.qa) ya da https://www.visitqatar.qa/en/plan-your-trip/travel-tips adresinden yararlanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Katar Turizm (Qatar Tourism)’in Basın İlişkileri Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz:

+974 7774 7863 | pressoffice@visitqatar.qa

Katar Hakkında:

Katar, Ortadoğu'nun kalbinde Basra Körfezi ile çevrili bir yarımadadır ve dünya nüfusunun %80'ine altı saatlik bir uçuşla erişilebilecek bir konumdadır. 2022'de Numbeo tarafından dünyanın en güvenli ülkesi seçilen Katar, dünyanın tüm gezginlerini misafire etmekten büyük mutluluk duyarken, 95'ten fazla ülkeden ziyaretçilere de vizesiz giriş olanağı sunuyor. Katar, inanılmaz çeşitlilikte, kolayca erişilebilen turistik mekanlara, Balina Köpekbalıkları ve Katar'ın sembollerinden görkemli güzellikte bir antilop türü olan Arap Oriksi dahil olmak üzere çok sayıda fauna ve floraya sahiptir. Katar'daki turistik deneyimlerin çoğunluğu kültürel özgünlük ve modernliğin benzersiz bir birleşimidir. Katar'da, ikonik müzelerden nefes kesen yükseklikte manzaralar sunan restoranlara, heyecan verici çöl maceralarından FIFA World Cup Qatar 2022™ dahil dünyaca ünlü etkinliklere kadar her türden gezgin ve bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Qatar Airways ve Discover Qatar tarafından başlatılan ve Qatar Tourism tarafından desteklenen dünyanın en uygun fiyatlı konaklama paketleri ile Katar üzerinden aktarma yapacak yolcular aynı yolculukta iki tatil yapma fırsatı yakalayabiliyorlar.

Katar Turizm (Qatar Tourism) hakkında:

Qatar Tourism, Katar'da turizmin geliştirilmesinden ve tanıtımından sorumlu ve ülkedeki turizm sektörün büyümesine katkıda bulunan resmi devlet kurumudur. Katar, tüm dünyadan insanların sanat, kültür, spor ve macerada benzersiz deneyimleri yaşamak için bir araya geldiği, ailece ya da iş için gelen ziyaretçilere hizmet veren, Mükemmel Hizmet anlayışıyla farklılaşan bir destinasyondur. Qatar Tourism, tüm turizm değer zincirini güçlendirmeyi, yerel ve uluslararası ziyaretçi talebini artırmayı, ülkeye yönelik yatırımları çekmeyi ve yerel ekonomide katma değer yaratmayı amaçlamaktadır. Katar Turizm Stratejisi 2030 çerçevesinde, 2030 yılına kadar yılda altı milyondan fazla uluslararası ziyaretçiyi misafir etmeyi hedefleyen Qatar Tourism, Katar'ı Orta Doğu'da en hızlı büyüyen destinasyon haline getirmeyi amaçlıyor.