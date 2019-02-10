LAZZONI HOTEL’DE UNUTULMAZ BİR SEVGİLİLER GÜNÜ

14için iki kişilik akşam yemeği ile birlikte süit oda paketini tercih eden çiftlere özel fiyat, 850 TL olurken; 15 ve 16 Şubat günlerinde de konaklamak isteyen çiftler, odanın gecelik fiyatı olarak yalnızca 750 TL ödeyecek.“Ulaşılabilir” motto’suyla yola çıkan ve misafirlerine “ev sıcaklığı”nda konfor sunan’de, 14 Şubat Sevgililer Günü fırsatları yalnızca konaklama ile sınırlı değil!14 Şubat’ta çiftleri çok lezzetli ve sıradışı bir menü bekliyor: Trüf mantarı esanslı ravyoli, trompet mantarı ile doldurulmuş dana bonfile, fırında kızarmış patates püresi ve kış sebzeleriyle, tatlı olarak da kalpli frambuaz rüyası… Lazzoni Hotel’in menüsü yalnızca kalplere değil, damaklara da hitap edecek.’un tarihi dokusuna, iş merkezlerine, alışveriş ve eğlence komplekslerine yakınlığı ile tüm misafirlerini “ev sıcaklığı”nda ağırlayan Lazzoni Hotel’e tüm çiftler davetli...