Mellow sizi sörf için Ordu’ya bekliyor

Sri Lanka’da başarı hikayesinden sonra Ordu’da özellikle de Perşembe’de (ilçenin eski adı Vona) açılan sörf okuluna büyük ilgi var. Türkiye’nin hatta dünyanın değişik yerlerinden sörf meraklıları ve alternatif turizm konusunda arayışta olanlar Mellow Türkiye’yi tercih ediyor.

Ordu’da yerel yönetimin tam destek verdiği sörf okulunun kurucusu Deniz Toprak, “Sri lanka’da büyük bir başarı yakaladık. Bu başarıyı kendi ailemin, babaannemin, köklerimin olduğu topraklarda neden yapmayalım diye düşündüm. Üstelik Vona dalga sörfü konusunda büyük avantaja sahip bir ilçe… Ayrıca buranın doğal güzelliği de yaptığımız işi tamamlıyor. Sri lanka’daki başarı hikayesini buraya da taşıdık. Şimdi bütün dünyanın ilgisini çektik. Dünyanın en ünlü sörfçüsü buraya geldi. Burada bir yaşam biçimi sunuyoruz. Sürdürülebilirliği önemsiyoruz. Dijital göçebeleri de bu işe ilgi duyanları bekliyoruz” diye konuştu.