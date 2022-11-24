Boğazın büyüleyici mavisi eşliğinde kusursuz hizmet anlayışını keşfetmek için Mövenpick Bosphorus muhteşem bir seçim. İstanbul’un odak noktasında konumlanan otel, boğaz ve şehir manzaralı odalarıyla konuklarına kendilerini evlerinde hissedecekleri lüks bir yaşam alanı sunuyor. Açıldığı günden beri büyük beğeni toplayan Mövenpick Hotel Istanbul Bosphorus, misafirlerine eşsiz deneyimler sunmaya devam ediyor.

Modern Bir Yaşam Alanından Daha Fazlası

Konukların konforunu üst düzeyde tutan ve sunduğu konaklama tecrübesi sayesinde tekrar tekrar tercih edilen Mövenpick Bosphorus, İstanbul Boğazı’ndan ilham alınarak dizayn edilmiş bir yaşam alanı sağlıyor. Kral dairesi kategorisindeki lüks Royal Bosphorus’u, büyüleyici atmosferi ile Presidential Suit’i, Boğaz’a nazır Panoramic Bosphorus Suit’i, hiçbir detayın es geçilmediği deluxe boğaz manzaralı odaları, otel bünyesine katılan 1+1, 2+1 geniş aile süitleri olmak üzere yenilenmiş toplam 260 adet odasının bulunduğu otel 200 kişilik güçlü kadrosuyla hizmet veriyor. Bünyesinde yer alan fitness/spa merkezi ve Türk hamamı ile Mövenpick Bosphorus, misafirlerine modern bir yaşam alanından daha fazlasını sunmakta iddiasını koruyor.

Toplantı ve Organizasyonlar İçin En İyi Seçim

İş dünyasının, etkinliklerin ve birbirinden çeşitli davetlerin vazgeçilmez mekanı olan Mövenpick Bosphorus, 250 kişi kapasiteli sayıca yüksek toplantı taleplerine yanıt vermek üzere büyütülmüş düğün ve balo salonu ve birbirinden farklı kapasitelerdeki toplantı salonları ile iş dünyasına kişiye özel hizmet anlayışı sunmaya devam ediyor. Misafirlerin istekleri ve arzularını ön planda tutarak en güzel organizasyonlara ve en kaliteli toplantılara ev sahipliği yapan Mövenpick Bosphorus, İstanbul’un merkezinde toplu taşıma araçlarına yakınlığı ve özel araçla ulaşım konusunda kolaylık sağlayan konumu dolayısıyla tercih edilmekte.

İmza Restoranları ile Bir Gastronomi Durağı

Modern yaşam alanını ve kendine özgü keyifli dünyasını gastronomi ile güçlendiren Mövenpick Bosphorus, üç ayrı imza restoranı ile misafirlerinin lezzet deneyimlerine ortak olmaya devam ediyor. Otelin lobi katında 1950 yılından beri yemek ve hizmet anlayışı ile İstanbul’un gelenekselleşmiş mekanı olan Hünkar Restoran’ı bulunmakta. Restoran, yarım asırlık lezzet şöleni ile tüm gün iş toplantıları ve farklı hedef kitlelerin buluşmaları için oldukça ideal. Otelin lobi katında bulunan bir başka imza restoran ise Fransız mutfağının lezzetlerini sunan L’Avenue Plaza Cafe. Dinamik enerjisi ve eşsiz Fransız tatları ile adeta şehir içinde bir kaçış noktası olan L’Avenue Plaza Cafe günün her saatinde keyifli molalar için misafirlerini ağırlamakta. Mövenpick Bosphorus’un 21. katındaki roof’unda ise Da Vittorio Ristorante hizmet veriyor. Daha önce New York ve İstanbul’un gözde restoranlarında görev almış olan İtalyan şef Vittorio Sintoni, başarılı İtalyan lezzetleri ile misafirlerinin beğenisini toplamayı sürdürüyor. Sunduğu zengin menüsü ve özel ev yapımı lezzetlerini ihtişamlı boğaz manzarası ve mekanın zarif ambiyansı ile birleştiren Da Vittorio, sunduğu tatlara ek olarak mükemmel şarap kombinasyonları ile lezzetleri taçlandırmaya devam edecek.