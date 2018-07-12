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Muğla Koylarında Dünya Ralli Şampiyonası Keyfi

8 yıl aradan sonra ülkemize geri dönen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) için geri sayım başladı.

Muğla Koylarında Dünya Ralli Şampiyonası Keyfi

8 yıl aradan sonra ülkemize geri dönen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) için geri sayım başladı. Rally Turkey, 13-16 Eylül’de Muğla ve bölgesinde yarış severlere unutulmaz anlar yaşatacak. Efsane pilotların nefes kesen yarışlarına denizden tanıklık etmek isteyenler, Muğla ve bölgesindeki 3 koydan tekne ile yarışları takip edebilecek.
 
Muğla ve çevresi 13-16 Eylül tarihlerinde Türkiye’ye gelmiş en büyük spor organizasyonlarından olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 896 kilometre uzunluğundaki parkurda, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçecek olan efsane pilotlar tozu dumana katacak.
 
Denize sıfır koşulacak etaplarda izleyiciler hem doğal güzelliklere hem de nefes kesen yarışlara tanıklık edecekler. 15 Eylül Cumartesi günü 10:00-11:00 ve 15:00-16:00 saatleri arasında koşulacak Datça etabının yaklaşık 4 kilometrelik bölümü Sarıliman koyundan tekne ile takip edilebilecek.
 
Yine aynı gün 08:35-10:00 ve 13:25-15:00 saatleri arasında koşulacak olan Yeşilbelde etabının yaklaşık 3 kilometrelik bölümü de Malderesi Koyu tarafından, 2 kilometrelik bir başka bölümü de Bördübet Koyu tarafından tekne ile takip edilebilecek.
 

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