Müthiş teklife destek geldi

Turizm Araştırma Geliştirme Platformu (TU-AR) Danışma Kurulu Başkanı gazeteci-yazar Mehmet Uluğtürkan’ın doğalgaz krizi nedeniyle üşüyen Avrupalıyı misafir etme önerisine turizmcilerden tam destek geldi.

Mehmet Uluğtürkan Avrupa’da doğalgaz krizi nedeniyle faturaları yükselen, donma tehlikesi ile karşı karşıya kalan emeklileri Türkiye yazlıkları, pansiyonları ve otelleri ile misafir edebileceğini belirtmişti.

Bu öneriye ilk destek turizm sektörünün önemli isimlerinden Mehmet Emin Kocaaliler’den şu sözlerle geldi:

“TU-AR Danışma Kurulu Başkanı Mehmet Uluğtürkan’ı tebrik ediyorum. Bu işten biz de Avrupalı da kazançlı çıkarız. Hemen bir ortak çağrı yapmalıyız. Rusya'nın Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını düşüren ambargo kararı milyonlarca Avrupalıyı kara kara düşündürüyor. Evinde günlük ortalama 25 euro ısınma gideri harcamak zorunda kalacak Avrupalı özellikle de emeklisine sıcak Türkiye tavsiye ediliyor.”

Konuya ilişkin bir destek de Prof. Dr. Uğur Özgöker’den geldi. DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı ve Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı olan Uğur Özgöker “Teklifin ülkemiz ve kardeş vatanımız Kuzey Kıbrıs ‘ın menfaatine olacağına inancımız tamdır .DMW ,Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı ve Kuzey Kıbrıs Ticaret Odası Derneği Başkanı olarak teklifin görüşüleceği onlıne bir toplantı talep ediyorum. Bu toplantı DMW Genel Sekreteri ve Kuzey Kıbrıs Ticaret Odası Başkan Yardımcımız Jülide tarafından koordine edilebilir” dedi.

Uğur Özgöker’in bu çağrısı üzerine 5 Eylül Pazartesi saat 20.00’de online bir toplantı yapılması planlandı. Bu toplantı ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na da bilgi verilecek.

NE TEKLİF ETMİŞTİ

Turizm Araştırma Geliştirme Platformu (TU-AR) Danışma Kurulu Başkanı Mehmet Uluğtürkan doğalgaz krizi nedeniyle büyük faturalar ödemek zorunda kalacak olan Avrupalıların Türkiye davet edilmesi halinde her iki tarafında kazanacağı bir çözümün ortaya çıkacağını öne sürdü. Adana, Mersin, Antalya ve İzmir’de kış aylarında binlerce yatağın boş kalacağına dikkat çeken Mehmet Uluğturkan, “Akdeniz’in sıcak iklimi Avrupalıyı üşümekten kurtaracak, Türkiye’nin turizm geliri artıracak. Turizm sektörü Avrupa’ya çağrı yapmalı. Milyonlarca Avrupalıyı özellikle de emekli kesimi kışın Türkiye’de misafir edelim” dedi. Yaptığı analizlerle ekonomi gazeteciliğinde önemli çalışmalara imza atan, yazdığı kitapları adeta yok satan TU-AR Danışma Kurulu Başkanı Mehmet Uluğtürkan Akdeniz’de kışın kullanılmayan 80 bin konut bulunduğuna da dikkat çekerek şöyle konuştu: “Kasım ila mart ayları arasında eksi sıfırı neredeyse hiç görmeyen, artı 18 dereceleri bulan sıcak Çukurova, Akdeniz ve Ege, Avrupalı emeklileri her kış ağırlayabilir. Hızlı bir aksiyonla bölgede bulunan yazlıklar, pansiyonlar, misafirhaneler, küçük oteller Avrupalıların hizmetine sunulabilir. Bu işten Avrupalı da biz de kazanırız” dedi.

TURİZM YELPAZESİ

Günlük ortalama 25 euro ısınma gideriyle karşı karşıya kalacak Avrupalı emekli için Adana, Mersin, Antalya ve diğer illerin sıcak bir fırsat olacağını belirten Uluğtürkan, “Sadece Adana, sağlık sektöründeki yatırımlarla Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri oldu. Bu önemli bir avantaj. Mersin’in de kışın kullanılmayan binlerce yazlığı var. Sıcak iklimin avantajını kullanarak ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlayabiliriz. Emeklileri narenciye bahçelerinde kendi portakallarını toplatarak, deniz kenarında güneşlenmelerini sağlayarak, Hıristiyanlığın önemli merkezleri arasında yer alan Tarsus’tan Hatay’a kadar tarihi mekânları ziyaret ettirerek onlara onlarca aktivite yaptırabiliriz. Ayrıca sağlanacak kültürel yakınlaşma bölgenin tanıtımından ticaretine birçok alanda gelişim sağlar. Onlara ısınma bedeline kış tatili yaptırabiliriz. Etkin bir organizasyon, hızlı alınacak aksiyon Türkiye’ye bu kış en az 1 milyar euro döviz girdisi sağlayabilir” diye konuştu.