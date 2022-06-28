Narin bir atak başlatıyor

Geçtiğimiz günlerde bedelli sermaye artış sürecini, ödenmiş sermayesini 120 milyon TL’den 600 milyon TL’ye çıkartarak başarılı bir şekilde tamamlayan Martı Otel İşletmeleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, “Markamızın pozisyonunu daha ileri taşıyacak adımları atacak olmanın şevk ve gururu içerisindeyiz” dedi.

24 Haziran 2022 tarihinde tamamlanan Martı Otel İşletmeleri Olağan Genel Kurulu’nun ardından bir açıklama yapan Oya Narin, “Öncelikle şirketimizin sermaye artışına katılan tüm yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. 2021 yılında bağlı ortaklığımız Martı GYO’nun başarıyla tamamladığı bedelli sermaye artışı ve Denizbank ile grubumuz arasında imzalanan 9 yıllık vade sonu 2030 olan yeniden yapılandırma anlaşması sonrasında, grubumuz adına çok önemli bir adım olan sermaye artışını da gerçekleştirdik. Dünya ve ülkemizdeki tüm sektör paydaşlarını etkileyen, ticareti ciddi manada sekteye uğratan pandemi ve Ukrayna’da yaşanan savaşın etkileri sonrasında, 2019 yılında dünya ekonomik büyüklüğünün yüzde 10.2’sini yaratan ve global olarak her zaman hızla büyüyen turizm sektöründe başlayan yeni döneme, Türkiye’deki öncü ve lider gruplarından biri olarak yeni ve kuvvetlenmiş sermaye yapımızla girmenin, markamızın pozisyonunu daha ileri taşıyacak adımları atacak olmanın şevk ve gururu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

MODERNİZASYON VE YENİLEME

Özellikle yılın ikinci yarısının Türk turizmi adına çok hareketli geçeceğini ve sezonun kasım ayının ortasına kadar uzayacağının altını çizen Oya Narin “Martı Grubu olarak tesislerimizin üst yönetimlerinde yaşanan atamalar sonrası, süre gelen kaliteli hizmet anlayışımızı daha da yukarılara taşımayı ve rekabetçi ortamda pazar pozisyonumuzu perçinlemeyi amaçlıyoruz. 2021 sezonu sonrası tesislerimizde kısmen başladığımız modernizasyon ve yenileme çalışmalarının ikinci ve daha büyük etabını bu sezon bitince başlatacağız. Başarıyla tamamlanan sermaye artış sürecimiz bu açıdan da büyük önem arz ediyor” diye konuştu.